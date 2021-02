Sindrome da edificio malato: di cosa si tratta?

Lo stile di vita della nostra società non è proprio semplice, anzi. Sono molte le persone che non riescono a sostenere i ritmi lavorativi e quotidiani, anche perché sembra che sempre più spesso ci si confini in maggiormente in ambienti chiusi. Del resto, la maggior parte del tempo lo passiamo in luoghi come la casa o l’ufficio, oppure sui mezzi pubblici o in macchina. Insomma, tutti ambienti chiusi: alcune indagini condotte a livello europeo suggeriscono che oltre il 90% della giornata si svolge indoor…

Come possiamo immaginare non è uno stile di vita sostenibile, che porta benefici e che permette di essere sereni e tranquilli. Oggi abbiamo ormai perso il contatto con la natura, ma non è di questo che parleremo in questo articolo. Infatti, lo stile di vita attuale è associato alla manifestazione di alcuni sintomi e disturbi della salute dovuti all’inquinamento dell’aria.

Basti pensare che diversi studi hanno confermato e sottolineato che i livelli di salubrità dell’ambiente interno sono 20 volte minori rispetto l’esterno.

Insomma, un dato sconcertante e che non lascia spazio a ulteriori considerazioni più positiviste. Chi abita in casa o vive in un edificio è quindi scientificamente esposto non solo a una singola sostanza inquinante, ma a una vera e propria miscela proveniente da diverse fonti. Ebbene, la conseguenza di tutto questo viene definita in inglese come “Sick Building Syndrome”, che tradotto vuol dire “Sindrome dell’edificio malato”.

Di cosa si tratta?

Tutti vorremmo vivere una sensazione perfetta quando si passa il tempo in casa, magari coccolati dall’intelligenza di Alexa, mentre guardiamo una serie TV su Netflix. Ma la Sindrome dell’edificio malato esiste e, anche se spesso e volentieri viene trascurata o addirittura passa in sordina, bisogna prendere atto di questo.

Ecco di cosa si tratta: la cosiddetta SBS è un quadro di sintomi molto ben definito anche a livello medico. La sua manifestazione si ha con un elevato numero di occupanti di edifici moderni, cioè quelli dotati di impianti di ventilazione meccanica e condizionamento d’aria, spesso adibiti a RSA, abitazioni, uffici e scuole. I disturbi principali non sono specifici, ciò nonostante si possono verificare anche dopo alcune ore di permanenza in un determinato luogo, e continuare anche dopo qualche ora o giorno dopo l’uscita dall’edificio.

Sintomi

Arrivati a questo punto vi starete senz’altro chiedendo quali sono effettivamente i sintomi più caratteristici della SBS. Molti di quelli che vi stiamo per elencare probabilmente li avrete già accusati in passato, magari durante una giornata particolarmente dura a lavoro oppure in ospedale.

I sintomi principali sono comunque irritazione agli occhi e alla gola, respiro corto, mal di testa e stanchezza, ma anche letargia e congestione nasale. Altrettanto frequente è la difficoltà di concentrazione, ma anche la secchezza della pelle, il prurito e persino le eruzioni cutanee.

Secondo alcuni studi, a questi si devono aggiungere anche altri sintomi che possono essere riconducibili alla sindrome da edificio malato. Stiamo parlando della nausea, delle vertigini e del sanguinamento nasale, ma anche i frequenti starnuti e il senso di costrizione toracica. Non da meno, ci sono anche i dolori articolari, la tachicardia e il disturbo del sonno, ma anche la sensibilità all’odore.

Ma la pericolosità di questa sindrome non sta tanto nella presenza sporadica di sintomi, che comunque spariscono nel giro di poco tempo. Infatti, i casi più pericolosi sono quelli cronici, spesso e volentieri verificati in ambienti lavorativi estremamente saturi.

La prima volta che venne identificata questa sindroma fu negli anni ‘70, quando al fine di risparmiare energia a causa della crisi energetica globale, furono ampiamente utilizzati processi di ricircolo dell’aria negli impianti di riscaldamento. Questo all’epoca causò una maggiore sintomatologia, a causa dell’aumento di agenti patogeni e inquinanti.

Oggi la situazione è migliorata, è tutto un po’ più diverso, perché i nuovi edifici sono realizzati per poter ottenere il massimo in caso di risparmio energetico. Infatti, l’impiego di materiale sintetici e sistemi di climatizzazione controllata permettono di vivere con maggiore sicurezza. Ciò nonostante, la SBS non è debellata e anzi bisogna tutt’ora fare molta attenzione al ricircolo accurato dell’aria.

Anche se se purtroppo se ne parla poco in televisione o in generale, è qualcosa che esiste e che spesso e volentieri nemmeno ci accorgiamo di vivere, ma che può davvero causare danni importanti, dovuti a forme di letargia o alla nascita di anche solo uno dei sintomi summenzionati.