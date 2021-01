Investì un bimbo di due anni sulla rampa di un condominio a Villanova Mondovì, assolta

Si è concluso in mattinata al Tribunale di Cuneo il procedimento penale a carico di una donna che nel ferragosto 2017, investì con la sua auto un bimbo di due anni sulla rampa che conduce ai garage del condominio. 4 i mesi di prognosi diagnosticati al bambino.

La donna, che si trovava sotto accusa per lesioni colpose stradali gravissime, ha provveduto al risarcimento del danno. La difesa aveva evidenziato che il tratto di strada in cui è avvenuto l’investimento non fosse una pubblica via ma bensì di pertinenza del condominio.

L'imputata, secondo la Procura, avrebbe dovuto anche tenere conto delle caratteristiche del veicolo: “se il cofano della macchina le copriva la visuale, si sarebbe dovuta regolare in funzione di tale ‘limite’”.

Di altre considerazioni è stata l’arringa difensiva pronunciata dall’avvocato Alessandro Viglione, nella quale si è sostenuto che il bambino non fosse in posizione eretta ma bensì sdraiato.

“Il tipo di lesioni riportate, confermato dall’ingegnere, farebbe presupporre che la vittima si trovasse a terra. I bambini hanno un baricentro molto piú basso rispetto ad un adulto, dunque se si fosse trovato in piedi avrebbe riportato delle lesioni agli arti inferiori. La pendenza della rampa è di circa il 10% e, nella simulazione del tragico episodio effettuata, tenendo in considerazione la conformazione dell’auto e dell’altezza della signora, è emerso che il cofano coprisse la visuale impedendo la vista del bambino. Nessuno lo avrebbe visto”.

Il Giudice Marco Toscano ha pronunciato una sentenza di assoluzione nei confronti della donna.