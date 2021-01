Mondovì, era accusato di spacciare marijuana ai giardinetti: assolto

Nel dicembre 2017, periodo dei fatti contestati, l’imputato, 21enne e originario della Costa d’Avorio, era ospite in una comunità che dava ospitalità ai profughi a San Michele Mondovì. Nei giorni scorsi, al Tribunale di Cuneo, è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto.

Il ragazzo era stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Mondovì nei giardini pubblici di via Cornice. Era stato accusato di aver ceduto un involucro di marijuana ad un monregalese residente a Breo.

L’inquirente intervenuto in aula come testimone ha spiegato che il soggetto che ha ceduto il ‘pacchetto’ era stato inizialmente identificato come ‘ignoto numero 1’, ma non era stato fermato in quell’occasione. Nello stesso giorno avrebbe ceduto altro stupefacente, ma quest’ultimo “assuntore” non era stato individuato.

La difesa dell’imputato, l’avv. Manvella: “Nelle immagini del video c’erano almeno due ragazzi di colore. Uno dei due avrebbe ceduto un pacchetto al soggetto di cui è nota l’identità. Il mio cliente non è stato fermato sul momento. Infatti non si è proceduto all’arresto in flagranza.”

Il giudice ha deciso per l’assoluzione da entrambe le accuse, la prima perché il fatto non sussiste e la seconda per non averlo commesso.