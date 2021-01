Crissolo, domenica 31 riaprono la “Baita della polenta” ed il “Rifugio Aquila Nera” in modalità asporto

Alla gente di montagna, quella abituata a conquistarsi quotidianamente il pane da mettere in tavola, basta poco per tornare a sorridere, per sentirsi pervasa da un raggio d’ottimismo ancora tutto da identificare e da quantificare. Un ottimismo che da lunedì 1 febbraio farà rima con “zona gialla” e permetterà di accogliere ai tavoli delle strutture l’affezionata clientela.

Per riprendere lentamente confidenza con uno stile di vita che tale non è più da parecchi mesi, domani – seppure in modalità “solo asporto” – torneranno in funzione la “Baita della polenta” di Pian della Regina ed il “Rifugio Aquila Nera” sulle piste da sci di Crissolo.

Lo storico locale di proprietà della famiglia Genre, il capiente ristorante della prima vanta ben 150 posti a sedere. Il tradizionale menù propone la degustazione di antipasti a base di salumi, lardo con erbette di montagna, polenta accompagnata da carni al sivè, funghi porcini trifolati e formaggi locali.

Rifugio di Comfort con 7 camere matrimoniali con servizi privati, finemente arredate in stile montano con incantevole vista sulle vette. Posto Tappa GTA con 5 camere da 2 posti con letto a castello, bagno in comune, indicato per sportivi, alpinisti e per chi ama la vacanza dinamica.

Risponde al numero 0175.94907.

l Rifugio “Aquila Nera”, invece, incastonato all’arrivo della seggiovia, è dotato di solarium con sdraio per poter mangiare e accomodarsi all'esterno nelle belle giornate di sole ed offre ai buongustai il “Menù Montagnard”, proposta culinaria a base di polenta taragna e carni assortite con assaggi di formaggi tipici.

Il locale serve inoltre variazioni sul menù per i più piccoli con pasta e gnocchi, ed anche alternative per i vegetariani. Nel locale ci si ingolosisce anche con sfiziosi taglieri misti con affettati e formaggi tipici, panini, focacce e toast farciti con speck, lardo, salame, prosciutto e formaggi brie, gorgonzola e toma. E poi aperitivi e ampia scelta di vini tipici rossi e bianchi.

Il tutto nell’assoluto rispetto delle vigenti normative in materia di Covid-19.