AIDO realtà di vita: la salute delle persone, una mission da 45 anni!

In un periodo dove l'emergenza sanitaria stà condizionando le singole vite, mai come oggi l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule crede nell'importanza della vita e nella tutela della stessa.



"Il 2021 è per AIDO Sezione Provinciale di Cuneo un anno particolare perchè fissa in 45 anni l'attività svolta quotidianamente a favore del "dono" per ridare una speranza di vita ai tanti malati in lista d'attesa per un trapianto" - dice il Presidente Gianfranco Vergnano, già Segretario Nazionale che aggiunge - "Ed è proprio sul 2021 che la ns. realtà associativa necessariamente vuole "far quadrato" per stimolare concetti importanti legati alla vita che possano debellare un virus invasivo e letale e ritornare ad una normalità di vita.



In AIDO da anni siamo al fianco della sofferenza e crediamo, con spirito di servizio gratuito ed altruista, nell'importanza della prevenzione e nella possibilità di una vita ritrovata grazie al "dono".