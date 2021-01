Volley A2/F: Il Puma atteso da un “mezzogiorno di fuoco”! La Lpm Bam Mondovì domani (ore 12) chiude la Regular Season in casa dell’Hermaea Olbia

Il Puma va a caccia del “tesoro” sull’isola. Uno “scrigno” da tre punti, per chiudere in bellezza una prima fase splendente come oro e diamanti. Le “corsare” monregalesi partiranno questo pomeriggio alla volta della Sardegna. La “mappa” che porta verso il Golfo degli Aranci è nelle mani “dell’ammiraglio” Delmati, che cercherà di guidare le Pumine all’ennesimo trionfo.

Insomma, se ancora non fosse chiaro, vi stiamo raccontando la “favola” della Lpm Bam Mondovì, che domani a mezzogiorno affronterà l’Hermaea Olbia, per l’ultimo recupero (2^ di ritorno) di regular season per entrambe le formazioni. Nel primo pomeriggio di oggi la squadra monregalese è partita con un volo Alitalia dallo scalo di Milano Linate in direzione Olbia, sede del ritiro monregalese. L’obiettivo della Lpm è sempre lo stesso: vincere!

Un obiettivo desiderato dal Puma per diversi motivi; Innanzitutto per incrementare ulteriormente la propria classifica, ma anche per tentare l’assalto al primo posto, attualmente occupato dall’Acqua & Sapone Roma. In caso di vittoria, infatti, almeno per una domenica la Lpm si isolerebbe al primo posto in classifica, in attesa del recupero del match delle “Laziali” in casa del Pinerolo.

Il Puma, salvo sorprese dell’ultimo minuto, si troverà di fronte una Hermaea Olbia rimaneggiata dalle probabili assenze per infortunio della schiacciatrice bresciana Salimatou Coulibaly, dell’opposto finlandese Piia Korhonen e anche della palleggiatrice Letizia Ciani. Guai, però, a pensare che queste defezioni rendano agevole il compito delle Pumine.

Il roster dell’Olbia di coach Emiliano Giandomenico, infatti, dispone di giocatrici giovani e di indubbia qualità, come Jessica Joly e Martina Ghezzi, ma anche dalla grande esperienza come le centrali Jenny Barazza e Sara Angelini. Probabile la conferma di Martina Stocco nel ruolo di palleggiatrice. Vincere ad Olbia fino ad oggi non è stata una passeggiata per nessuna formazione e questo deve valere come avvertimento per le Pumine, che dovranno tenere sempre alto il livello di guardia.

All’andata il match è terminato con la vittoria al tie-break per le Pumine, per quella che ha rappresentato la prima vittoria stagionale della Lpm. La gara sarà arbitrata da Maurizio Merli (Terni) e Dario Grossi (Roma). Alla Palestra Comunale di Golfo degli Aranci il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 12.

La classifica attuale