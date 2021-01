A San Valentino Racconigi diventa la città dell'amore: un grande cuore farà da sfondo ai selfie delle coppie

A San Valentino Racconigi diventa “la Città dell’Amore”. Giorni spensierati quelli che precedono la ricorrenza di San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, che l’Associazione Racconigincentro vuole simbolicamente rappresentare come un momento di rinascita, di rilancio rispetto ai tempi bui della pandemia, purtroppo ancora in corso.

Una duplice iniziativa proposta dal Direttivo a tutti i commercianti aderenti all’Associazione per far ripartire il commercio e per vivacizzare il clima.

La prima è una campagna di suggerimenti, promozioni, occasioni e idee per la ricorrenza più tenera dell’anno. Tante proposte per festeggiare, anche solo con un pensierino, gli innamorati e, soprattutto, per un buon auspicio per l’anno appena iniziato.

Il clou sarà invece, nei giorni antecedenti e fino al 14 febbraio, un grande cuore che verrà installato in centro città nella piazza Vittorio Emanuele II (piazza degli Uomini); un piccolo set fotografico perfetto per foto e selfie.

I protagonisti delle 2 foto che verranno pubblicate sui profili social di Racconigincentro che prenderanno più like riceveranno in omaggio una cena per 2 persone in un ristorante racconigese ed un buono per un servizio fotografico.

Le foto dovranno pervenire attraverso l’indirizzo racconigincentro.social@gmail.com