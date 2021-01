Cuneo Volley prosegue la collaborazione con l'Ortopedia EGO208

Anche quest’anno il Cuneo Volley ha la fortuna di poter contare sulla professionalità e collaborazione dell’Ortopedia EGO208 situata di fronte all’Ospedale S. Croce di Cuneo.

Il Team EGO208: «Siamo molto contenti di proseguire la bella esperienza con il Cuneo Volley. Il nostro obiettivo principale è quello di offrire conoscenza e supporto valido per le persone bisognano di articoli ortopedici. Chi pratica sport a livello professionistico ha quotidianamente bisogno di strumenti e collaborazioni professionali per migliorare e/o mantenere le prestazioni fisiche. Questo ci porta ad essere sempre aggiornati, seguire con cura il percorso degli atleti e dei clienti trovando le soluzioni migliori, con la maggior affinità possibile alle caratteristiche del soggetto».

L'azienda EGO208 è leader nella produzione e nella vendita di articoli di ortopedia in tutto il Piemonte. L’attività si occupa della vendita di articoli ortopedici in grado di migliorare la qualità della vita delle persone. EGO208 mette a disposizione l’analisi posturale e la cura del piede avvalendosi del Podologo. Il servizio noleggio di EGO208 circa le attrezzature per la riabilitazione e degenze è molto apprezzato. Le terapie medico-ortopediche, infatti, si completano con esercizi fisici di riabilitazione, da eseguirsi durante il giorno direttamente a domicilio, con il supporto necessitato degli appositi strumenti.