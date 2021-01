20 alberi piantati a Bomporto (Modena) per Camilla, Samuele, Elia, Nicolò e Marco, morti a Castelmagno

Circa 20 alberi sono stati piantati ieri, sabato 30 gennaio, a Bomporto, in provincia di Modena, in ricordo dei ragazzi che hanno perso la vita nell’incidente stradale a Castelmagno nell’agosto 2020. Una tragedia che aveva scosso tutt’Italia.

Il Gruppo ADIPA Emilia Romagna, colpito dall’evento e dall’iniziativa della raccolta fondi per piantare gli alberi in un bosco di Cuneo per Camilla, ha deciso di portare avanti parte di quel sogno anche nelle loro terre.

Gli alberi, aceri campestri e altri piante botaniche, sono stati piantati nel parco urbano "Aquile randagie". Alla termine dell'intervento, sono stati lanciati alcuni palloncini bianchi per ricordare Camilla, Samuele, Elia, Nicolò e Marco.

L'associazione, che si occupa di cura del verde, giardini e botanica, ha deciso di proporre l'iniziativa al Comune di Bomporto che si è reso da subito disponibile. "Siamo rimasti molto colpiti dalla sensibilità della famiglia nel voler piantare questi alberi nei boschi, in ricordo sia di Camilla che degli altri ragazzi. Ci è sembrato un progetto bello e utile da proporre - spiega la referente del gruppo Rita Dardi -. Vorrei ringraziare l'Amministrazione comunale perché per la prima volta abbiamo visto grande energia nell'affrontare gli aspetti burocratici e trasformare così un sogno in realtà".

ADIPA ora sta già pensando di portare l'iniziativa in diversi Comuni, estendendo così sempre di più "il bosco di Camilla".

“Le parole per ringraziare tutte le persone che si sono occupate di questo progetto non le ho ancora trovate - ha scritto sul suo profilo social Laura Lucchino, mamma di Camilla Bessone -. Ma so con certezza che hanno aperto il mio cuore e la mia mente. Sapere che quel Bosco è solo il primo di un progetto più grande di una intera rete di boschi, mi fa pensare che allora davvero Camilla, ovunque sia, può realizzare il suo desiderio di un mondo più verde! Mi viene voglia di urlare ai ragazzi di 16 anni: credeteci! Credete nelle vostre idee per rendere questo mondo migliore!

Grazie ADIPA, non sappiamo tutti i vostri nomi, ma vi abbracciamo forte da qui, sperando di poter arrivare presto a vedere il vostro lavoro dal vivo”.