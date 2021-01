Concorso YWPA di Zonta Cuneo per le studentesse della città:la scadenza è spostata al 1° marzo

Spostato al primo marzo, il termine ultimo per la presentazione dell’elaborato, in inglese, relativo al concorso YWPA “Young Woman in Public Affairs”, borsa di studio attiva a livello di club di Cuneo, di Distretto e di Zonta International, che incoraggia le giovani studentesse a partecipare alla vita pubblica e politica in favore del miglioramento della condizione femminile, riconoscendo la loro leadership in ambito scolastico, sociale e l’ impegno nel volontariato.

Il sodalizio femminile cuneese premierà con una borsa di studio di 500 euro, la vincitrice del bando indirizzato alle giovani di età compresa fra i 16 e 19 anni, frequentati gli Istituti superiori della città.

Il bando è già stato pubblicato sia sul sito dello Zonta International Club di Cuneo che su Facebook ed aveva precedente scadenza il 30 gennaio 2021.

“In considerazione però della situazione scolastica per la pandemia di Covid19 – afferma la presidente Lina Giammusso Fontana- è deciso a livello internazionale di prorogare i termini del concorso”.

L’application deve essere inviata a Zonta Club Cuneo all’indirizzo: presidentezontacuneo@gmail.com .

Per scaricare l’Application, da compilare in inglese, visitare il sito www.zonta.org - i nostri programmi – Premio per le giovani donne negli affari pubblici.

Young Woman in Public Affairs è un programma di istruzione di Zonta International sostenuto da donazioni volontarie a Zonta International Foundation.