Il Gruppo Alpini di Villanova Mondovì ricorda le penne nere "andate avanti" (FOTO)

Un momento per ricordare tutti i soci "andati avanti", in particolare quelli scomparsi nel corso della pandemia.

Il Gruppo Alpini di Villanova Mondovì, annullata la tradizionale festa annuale, ha deciso di ricordare con una cerimonia ristretta, nel rispetto delle normative vigenti, tutti i soci scomparsi, in particolare Vincenzo Giuggia, Michele Fenoglio, Giovanni Marenchino, Giorgio Castellino, Giovanni Rossi, Fabiano Filippi e Stefano Rossi, recentemente mancati.

Questa mattina, domenica 31 gennaio, una rappresentanza del gruppo, insieme al vice sindaco Michele Pianetta, ha reso omaggio al monumento all'Artigliere in via Roccaforte e in piazza della Rimembranza.

A seguire gli Alpini hanno partecipato alla S. Messa nella parrocchia di San Lorenzo.