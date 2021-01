"La Tela": in arrivo il secondo video del progetto dell'artista Luca Giordana

Sull'onda del successo riscosso con il primo capitolo del progetto "La Tela", uscirà nei prossimi giorni il secondo video legato all' ambiziosa iniziativa del pittore cuneese ma albese d'adozione Luca Giordana.

La Tela ha visto coinvolti, sino ad oggi, oltre 100 artisti da tutto il mondo, dalla Francia alla Germania, dal Portogallo all'Argentina sino alla Thailandia, pronti a farsi fotografare con un ragno sul volto, tanti piccoli ragnetti intenti a tessere la tela dell'arte.

"L’idea per questo progetto è nata dalla lettura del XII canto del Purgatorio di Dante, e dalla sfida tra Atena e Aracne con quest’ultima punita dalla dea dell’arte e trasformata in un ragno - spiega Luca Giordana - Il primo passo è stato realizzare un ragno inviandolo poi a diversi amici artisti che lo hanno stampato, ritagliato, posizionato sul volto e fotografato, per poi mandarmi la foto da elaborare. La risposta è stata incredibile ed il risultato è confluito in un video realizzato in collaborazione con Mirco Baiocco ispirato a "La jetèe" di Chris Marker con musiche di Dimitri Reverchon, La Quercia Jr e Bela Bartok e la voce narrante di Pippo Bessone alle prese con la lettura di 'Aracne' di Primo Levi da 'Ranocchi sulla Luna e altri racconti'".

E i risultati raccolti dal video hanno spinto Luca Giordana ad avventurarsi in un secondo capitolo con protagonista il ragno gigante e come base una poesia scritta dallo stesso artista, dal titolo 'Ragno di Vetro Nero'.

"Nel primo video appariva il regista e sceneggiatore Fredo Valla, celebre per i suoi splendidi documentari e per la sceneggiatura del film 'Il Vento fa il suo giro' e, dal confronto con lui, ho ricevuto alcune critiche e suggerimenti che mi hanno spinto a voler realizzare un secondo video diretto ancora dal regista Mirco Baiocco. Anche in questo nuovo capitolo si parlerà nuovamente dei bambini, nuovamente degli incubi, ma puntando l'attenzione sui ragni giganti. Ci sarà nuovamente il riferimento ad un film del 1958 'La Vendetta del Ragno Nero' di Bert I. Gordon, e Ci sarà una poesia recitata ancora dall'attore Pippo Bessone, questa volta scritta da me, intitolata , 'Ragno di Vetro Nero'. Fredo Valla darà il suo contributo con la narrazione di una sua esperienza in Amazzonia con dei ragni giganti, che rapprsenterà la seconda parte del video.

La prima, invece, si collegherà stilisticamente al primo capitolo con effetti speciali, artisti ragnati tra i quali ricordo Massimo Zamboni dei CCCP, Paolo Bonfanti, Leo Martina che è stato pianista di Paolo Conte, Fabio Martino fisarmonica degli Yo Yo Mundi e Andrea Chimenti, e molto altro. Le musiche saranno sempre di Dimitri con atmosfere più arabeggianti, ci saranno ancora i La Quercia Jr, ci sarà Bela Bartok, probabilmente verrà inserito un brano del progetto L'Hangar realizzato da me insieme all'indimenticato Marco "Mammo" Inaudi (uno dei quattro musicisti cuneesi appartenenti alla Tony Mac Music Show, tragicamente scomparsi in un incidente stradale nel 2016) oltre a qualche sorpresa".

Gli intenti di questo nuovo video sono chiari, come spiega Luca Giordana "A parte la curiosità di vedere quanti artisti riesco ancora a coinvolgere, vorrei arrivare a suscitare una sorta di dibattito, che al momento mi è un po' mancato. Se andiamo a vedere, sono davvero innumerevoli i collegamenti al mondo dei ragni, e mi piacerebbe che, chi vedesse i video condividesse con me la sua impressione e le sue suggestioni legate al mondo dei ragni, perchè cosa manca a questo progetto è il dibattito e il confronto, quindi il mio invito è proprio quello di intervenire attivamente, perchè le critiche non mi fanno paura, anzi, aiutano a crescere in ogni modo»