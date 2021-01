Locali da ballo fermi da un anno, a rischio usura e infiltrazioni criminali

Sono fermi dal 23 febbraio 2020. Quasi un anno senza reddito.

Se c'è un settore che più di tutti ha patito la pandemia, è quello dei locali da ballo. Parliamo di oltre 200 aziende a livello regionale che producono lavoro e svago, per un fatturato complessivo di 120 milioni di euro e 5000 dipendenti. In Granda i locali sono una quarantina e impiegano circa 600 dipendenti.

Lo sa bene Federica Toselli, presidente Silb Cuneo e membro nazionale di Giunta e Consiglio Silb-Fipe (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo) che aderisce a Confcommercio.

Qual è la situazione dei locali da ballo? Avete prospettive?

“La situazione è drammatica. Per mestiere noi creiamo assembramenti con capienze elevate. Quindi sappiamo bene e non chiediamo di poter aprire, considerato che è già impossibile farlo per locali meno a rischio. Al momento infatti non esiste alcuna linea guida sulla riapertura delle discoteche. Siamo chiusi da un anno. C'è stato un piccolo spiraglio estivo ma in provincia di Cuneo nessuno ne ha approfittato perché per farlo ci voleva almeno un mese, ma tanto è durata la possibilità di aprire. Qualcuno in Piemonte ha convertito le licenze in bar e ristorante, ma poi questa possibilità è stata revocata”.

Cosa chiedete al Governo?

“Chiediamo altri ristori e il blocco degli affitti. Occorre però rivedere il calcolo degli indennizzi su base annua e non solo sulla differenza tra aprile 2020 e aprile 2019, un periodo di tempo restrittivo che non rende giustizia ai locali stagionali. Chiediamo inoltre la proroga della cassa integrazione estesa a tutti i tipi di contratti, anche quelli a chiamata”.

I ristori finora non sono stati sufficienti?

“I ristori sono stati esigui e non adeguati alla tipologia di locali, non essendoci una distinzione specifica tra stagionali e invernali. L'unica nota positiva arriva dalla Regione Piemonte che ci ha dato un bonus da 2.500 euro nel 2020 e che sta valutando di ripetere l'operazione nel 2021 aumentandone l'importo. Ne abbiamo proprio discusso nei giorni scorsi con il consigliere regionale Paolo Bongioanni e il consigliere provinciale Rocco Pulitanò”.

C'è il rischio che alcune imprese non riescano a scavallare la crisi?

“Il rischio è altissimo e concreto. Siamo disperati. Ci sono già locali in vendita o che hanno deciso di non aprire più la prossima stagione. C'è poi l'ombra della malavita che tenta di approfittarne per acquistare i locali a basso costo e fare business. La pandemia mette le attività al rischio di usura e di cessione alla criminalità”.