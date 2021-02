"Non ce n’è Covid in cielo": così i Salesiani di Bra festeggiano don Bosco

Il 31 gennaio è uno dei giorni più freddi dell’anno, ma non per i Salesiani e per tutti coloro che portano don Bosco nel cuore.

L’anniversario della sua nascita al cielo, dove non ce n’é Covid, è sempre un momento di grande solennità e ogni anno la sua festa si trasforma in un evento spirituale ricco di significati e di fede.

“Cari giovani, io con voi mi trovo bene”: è lo slogan tratto dalle memorie del Santo, che campeggia nel cortile dell’Opera salesiana di Bra, testimone della sua missione dal 1959.

Proprio nel solco tracciato dal prete di Castelnuovo, l’Istituto San Domenico Savio si pone come sicuro punto di riferimento per la gioventù. L’azione pastorale è curata dal direttore don Alessandro Borsello, circondato da sacerdoti e coadiutori laici consacrati oltre che da educatori, ex allievi e cooperatori che con passione vanno avanti anche durante la tempesta del Covid-19.

Un’esperienza inedita che non ha trovato impreparata la vocazione scolastica della congregazione, che da subito, si è messa in gioco con la didattica online accompagnando piccoli (e grandi) in questo tempo unico. Insomma, lo stile di don Bosco supera le barriere del tempo. Anche quelle improvvise, come il Coronavirus.

La liturgia eucaristica, officiata secondo le modalità anti-contagio, è stata l’occasione per riscoprire la giovinezza del cuore e dell’anima, il più concreto biglietto da visita di don Bosco, che ancora oggi ci dice: “Desidero vedervi felici nel tempo e nell’eternità”.

Lo sa bene don Sebastiano Bergerone, uno dei decani della fraternità, che racconta: “Don Bosco, presentando il libro ‘Il giovane provveduto’, annota che molti ragazzi non frequentano la Chiesa, perché pensano che dovrebbero rinunciare alle cose più amate della loro vita: il divertimento, la musica, lo sport, la libertà. Questo li porta a posticipare il più possibile la pratica religiosa. Don Bosco rassicura i giovani che Gesù non toglie niente al positivo che c’è in loro, ma li aiuta a liberarsi dagli impedimenti che ostacolano la felicità a cui aspirano. Gesù stimola le forze migliori che ci sono in loro, distrugge le trappole che un mondo ripiegato su se stesso tende ai suoi abitanti. L’esperienza che i giovani vivono nelle case salesiane è di grande gioia, (allegria, come diceva lui), tanto che dicevano: facciamo consistere la vita cristiana nell’allegria e nel compiere il nostro dovere”.