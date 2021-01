Oggi, un anno fa, l'Italia entrava in stato di emergenza. Ci rimarrà almeno fino al 30 aprile 2021

È il 31 gennaio 2020, il Governo dichiara lo stato di emergenza per rischio sanitario. E' la prima volta.



La misura viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Si rende infatti necessaria "l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale".

"E' dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Il giorno prima, il 30 gennaio, vengono accertati i primi due contagi in Italia. Sono due cinesi provenienti da Wuhan, ricoverati allo Spallanzani di Roma. Vengono chiusi i voli da e per la Cina.

Si continua a parlare di misure precauzionali. Si vuole evitare di creare allarme. "La situazione è sotto controllo - dichiarava Conte il 30 gennaio, nel corso della riunione del Comitato operativo della Protezione Civile - le nostre misure sono le più elevate d'Europa e gli italiani potranno condurre una vita assolutamente normale".

Sappiamo che così non è stato.

I 6 mesi sono diventati un anno e poi di più: lo stato di emergenza è ancora in vigore, per il momento fino al 30 aprile 2021, anche se si sta ragionando sullo spostare il termine al 30 luglio.

Il 31 gennaio in Granda il problema non si è ancora concretizzato. Lo farà nel giro di qualche settimana.

Il primo allarme nella nostra provincia è del 23 febbraio: una famiglia di tre cittadini cinesi, che vive a Roreto di Cherasco, è appena rientrata dalla Cina e accusa dei sintomi riconducibili al Coronavirus. E' anche il giorno in cui il governatore Cirio decide di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e le università in tutto il Piemonte. Non riapriranno più: l'anno scolastico 2019/2020 terminerà senza il rientro in aula.

Il primo decesso in provincia di Cuneo è del 10 di marzo: al Carle muore un pensionato 67enne di Busca. Il tampone post mortem ne conferma la positività.

Il giorno dopo, l'11 marzo, l'Italia intera entrerà in lockdown, per restarci fino al 4 maggio, quando inizierà la Fase 2. Le vite di milioni di italiani, da quel momento, verranno completamente stravolte.

Oggi è il 31 gennaio 2021: è stato un lungo, difficilissimo anno di stato di emergenza. Di normalità, per ora, non se ne parla.