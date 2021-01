Casa in legno e pietra a borgata Liretta completamente distrutta da un incendio: nessun ferito

Stanno rientrando in queste prime ore del mattino i Vigili del Fuoco che per tutta la notte hanno lavorato per spegnere le fiamme divampate in un’abitazione di montagna a borgata Liretta, nel comune di Montemale.

La casa, in pietra e legno, è andata completamente distrutta, ma per fortuna non si sono registrati feriti.

Sul posto, non facile da raggiungere perché collegato da via molto stretta, la squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo con tre mezzi, i volontari di Busca e di Dronero a loro volta con tre mezzi e il distaccamento di Levalgidi con la cisterna dell’acqua chilolitrica.

Arrivati verso mezzanotte, hanno terminato alle prime luci dell’alba.