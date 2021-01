Skialper ferita a valle del “Ghincia Pastour”, a Crissolo: interviene l’elisoccorso (VIDEO)

Intervento dell’elisoccorso, poco dopo le 13, in alta Valle Po, a Crissolo.

Il mezzo aereo è intervenuto una cinquantina di metri a valle del rifugio “Ghincia Pastour”, sulle piste da sci di Crissolo (chiuse al pubblico).

L’allarme è scattato per una skialper che si è infortunata in fase di discesa, riportando un trauma ad un ginocchio. In zona, erano presenti anche due operatori del Soccorso Alpino Piemontese che hanno contattato via radio la centrale operativa di Grugliasco.

La centrale, a sua volta, ha disposto l’invio dell’elisoccorso, decollato dalla base di corso Marche, a Torino.

L’elicottero, giunto in quota, ha prestato le prime cure alla donna, immobilizzandola e imbarcandola a bordo, per poi trasferirla in volo al Dipartimento di emergenza ed accettazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.