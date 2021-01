L'Estetica a Torino

L'Estetica, agenzia di formazione qualificata in diversi settori, propone annualmente corsi professionali tenendo conto delle attitudini e dei desideri delle persone.

È un punto di riferimento in Piemonte ed è specializzata nella preparazione teorico-pratica di operatori del benessere.

Gli studenti fin da subito sono seguiti da professionisti del settore, il metodo di insegnamento risulta pratico e meno accademico per permettere allo studente di imparare tutti i segreti di bellezza e di poterli spendere nel mercato del lavoro.

È un approccio che si basa sulla teoria affiancata alla pratica, in modo che le nozioni teoriche vengano assimilate meglio dall’allievo.

Terminato il percorso i giovani hanno l’opportunità di svolgere un periodo di stage presso enti convenzionati; inoltre vengono supportati dalla fase di orientamento fino alla fase di assunzione.

L'ESTETICA DAL 1987

L’agenzia di formazione l’Estetica è presente sul mercato da oltre 30 anni e nel corso del tempo ha saputo adattarsi ai grandi cambiamenti del mondo lavorativo.

I corsi professionali hanno assunto sempre più importanza perché permettono di acquisire sia le conoscenze tecniche (hard skills) necessarie per lo svolgimento di una professione sia quelle trasversali (soft skills).

Aggiornarsi per stare al passo coi tempi diventa fondamentale, l’obiettivo principale che si pone l’Estetica è la crescita professionale della persona, per questo i percorsi formativi riguardano diversi settori, in modo da soddisfare a pieno gli interessi e le aspettative di tutti gli allievi

AREA ESTETICA E DEL BENESSERE

Tra i corsi di questo settore citiamo:

Corso di abilitazione professionale per estetiste: questo percorso permette di integrare con quello che già sai fare una solida base teorica per sviluppare conoscenze legate all’ambito manageriale, amministrativo, informatico e gestionale.

Al termine di ogni unità didattica si dovrà sostenere una verifica dell’apprendimento.

Requisiti minimi:

5 anni Apprendistato

+ 1 anno Qualificato 3° livello del CCNL di categoria;

3 anni Qualificato 3° livello del CCNL di categoria;

3 anni da Titolare o Coadiuvante Famigliare o Associato in Partecipazione o Socio Partecipante al lavoro.

L’offerta formativa ha una durata di 300 ore, ma è possibile scegliere la formula che si preferisce tra:

Corso intensivo 3 mesi – 5 volte a settimana;

Corso intermedio 5 mesi – 3 volte a settimana;

Corso standard 9 mesi – 1 volta a settimana.

Al superamento dell’esame gli allievi conseguiranno l’Attestato di "Direttore Tecnico e/o Titolare di una attività”.

Corso online per abilitazione all’utilizzo laser estetico defocalizzato per la depilazione: corso professionale per operatori del benessere che necessitano di ricevere formazione per l’utilizzo di laser estetico defocalizzato per la depilazione progressiva.

La formazione avviene a distanza (online) per la durata di 8 ore, le restanti 4 sono di pratica e consistono nell'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura.

Acquistando il corso riceverai le credenziali via mail per l’accesso alla piattaforma e potrai iniziare subito.

Corso tatuaggio, piercing e trucco permanente: il percorso prevede l’acquisizione delle competenze relative all’ identificazione e l’effettuazione di procedure volte a prevenire i rischi per la salute derivanti dalle attività di tatuaggi, piercing e trucco permanente.

È suddiviso in 4 unità formative ed è rivolto a operatori del settore che hanno già aperto l’attività, a quelli che intendono aprirne una e a estetiste qualificate e/o abilitate che applicano il trucco permanente o semipermanente.

Requisiti: assolto l’obbligo scolastico e maggiore età.

Il corso ha una durata di 94 ore, ogni 4 anni è obbligatorio effettuare un corso di aggiornamento di 8 ore.

Nel rispetto delle normative regionali e nazionali in vigore abbiamo strutturato il corso online:

Sincrona (lezione in diretta) - 67 ore;

Asincrona (lezione non in diretta) - 15 ore;

Laboratorio (da svolgere in aula) – 8 ore;

Esame 4 ore (da svolgere in aula) – 4 ore.

L'esame finale si suddivide in:

Prova tecnico scientifica di 40 domande;

Colloquio finale.

Al superamento dell’esame gli allievi conseguiranno l’Attestato di “Frequenza e profitto (autorizza lo svolgimento della professione)”.

In caso di non superamento dell’esame sarà consentito ripeterlo una sola volta entro un anno.

AREA SANITARIA

Corso per assistente alla poltrona , un percorso in grado di sviluppare tutte le caratteristiche professionali necessarie per questa professione.

Requisiti: possesso qualifica professionale triennale o diploma di scuola secondaria di II° grado.

Nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore il corso è online ed è strutturato in:

165 ore di lezione in diretta;

70 ore di lezione non in diretta;

50 ore di laboratorio da svolgere in aula.

Altri argomenti trattati sono:

Primo soccorso e utilizzo del defibrillatore automatico;

Utilizzo base di un software gestionale (Oris-dent) utile allo svolgimento in studio della professione.

L’esame finale ha una durata di 15 ore e consiste in una prova di teoria, un caso studio e un colloquio tecnico.

Oltre all'attestato di primo soccorso e alla qualifica ASO viene rilasciato il Patentino per l’utilizzo del defibrillatore automatico.

È previsto, inoltre, l’obbligo di frequenza di eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 20 ore l’anno.