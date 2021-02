Tipografia: dai telai ai tessuti, tutto l'indispensabile per la stampa serigrafica

La stampa serigrafica è molto apprezzata al giorno d’oggi per la sua grande versatilità, dato che permette di trasferire immagini, loghi o slogan su qualsiasi genere di materiale: si va dai tessuti al vetro, passando per la ceramica e qualsiasi genere di cartellone. Ciò è reso possibile da un telaio dove la superficie inchiostrata viene a contatto con quella di destinazione tramite permeazione.

Grazie a queste caratteristiche, attualmente le tipografie e gli stampatori ricevono numerose richieste per stampe serigrafiche sia da privati che dalle imprese, per le quali risulta una tecnica ideale soprattutto per perseguire i propri obiettivi di promozione aziendale.

Per offrire un servizio di serigrafia di alto livello, allora, è indispensabile avvalersi di attrezzature essere resistenti e di ottima fattura, in grado al tempo stesso di ottimizzare i tempi di lavoro e, quindi, ridurre anche sprechi e consumi.



Come scegliere un telaio serigrafico di qualità

I telai serigrafici sono costituiti da una cornice nella quale viene posto il cosiddetto cliché o tela fotoincisa che costituirà il modello da inchiostrare per fungere da stampo. Per ogni telaio si può inserire una varietà cromatica diversa, affinché il risultato finale abbia tutte le sfumature desiderate.

Grazie a una lamina che scorre, denominala racla, l'inchiostro viene così sospinto sul prodotto da stampare e la pellicola fotosensibile, ricevendo il calore da una fonte apposita, cristallizza il composto gelatinoso e colorato perché rimanga ben impresso sul materiale.

Ovviamente, per ogni materiale impiegato vi sarà una resa diversa: più questo è poroso, maggiore sarà la permeabilità al colore, più è liscio e più la stampa risulterà leggera, magari necessitando di più passaggi consecutivi. Ciò consente anche di avere immagini delicate o ben marcate a seconda delle necessità, bilanciando pressione e inchiostro per personalizzare al massimo il lavoro.

Per quello che riguarda la scelta del telaio, le necessità che possono influenzare la scelta possono essere molteplici e vanno tutte adeguatamente tenute in considerazione in fase d’acquisto.

Per queste ragioni sarebbe importante affidarsi a realtà di riferimento del settore, come per esempio Tesascreen, che mette a disposizione di tipografie e stampatori una gamma di prodotti ampia e di altissima qualità, personalizzando ogni singolo telaio nelle misure e nei materiali per cornici: si va dal legno all'alluminio, passando per il ferro, per adattare il prodotto a tutte le esigenze più specifiche.

Gli altri accessori importanti per la stampa serigrafica

Naturalmente, per preservare il telaio serigrafico sempre in ottime condizioni, è indispensabile svolgere periodicamente un’adeguata manutenzione, provvedendo, quando necessario, al ricambio di alcuni suoi componenti, come per esempio la cornice.

Nello specifico, è bene ricordare che la scelta del materiale di questo elemento, sarà determinata dalle dimensioni del cliché e dal grado di tensione che s’intende dare: per esempio, è possibile optare per soluzioni maneggevoli come il legno, per quelle leggere offerte dall’alluminio o, infine per quelle più robuste in acciaio.

Per quanto riguarda i tessuti per lo stampo, invece, il consiglio è di dotarsi di un’ampia gamma di soluzioni diverse, mettendo a disposizione un servizio serigrafico completo con cui distinguersi al meglio sul mercato tipografico: spazio quindi, tanto al poliestere quanto al nylon, senza dimenticare l’acciaio.

Una scorta di spatole e racle da usare per miscelare e stendere i colori, poi, sarà determinante per svolgere lavori diversi potendo contare su differenti gradi di durezza o morbidezza della gomma, coadiuvati da un taglierino per regolare i bordi del racle laddove necessario.

Per quanto concerne, invece, le emulsioni che si devono polimerizzare, esse sono costituite da composti in grado di resistere all’umidità: a questo proposito, quelli per basi ad inchiostri acquosi possono essere completate con sensibilizzanti in polvere.

Infine, sarà di fondamentale importanza acquistare anche dei solventi per ripulire efficacemente tracce di colore dal telaio e procedere con nuove inchiostrature senza timore di mescolare le tinte.