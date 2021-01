Giovanni-Hellmann (Italia Viva), Recovery Plan: "Prima di parlare di ruoli vogliamo parlare di programmi e di contenuti"

Ci pare chiaro ormai che - per dirla con Goffredo Guglielmo Leibniz - non avevamo il migliore dei governi possibili, nonostante i proclami di pd e 5 stelle di un mese fa (vi invitiamo a rileggere cosa scrivevano i rappresentati dei due partiti di maggioranza, anche solo a fine 2020, per non parlare del neo gruppo dei 'responsabili').

Oggi e' chiaro anche che soltanto se sapremo presentare un Recovery Plan decente, all'Europa , non perderemo i 209 miliardi di euro destinati dalla UE all' Italia.

Ed e' per questo che Italia Viva chiede, da mesi, un Governo all'altezza di questa responsabilità: il futuro, non solo nostro, ma di chi verra' dopo di noi in questa Italia che deve essere rappresentata da persone all'altezza e non interessate solo alle poltrone e pronte a qualsiasi voltafaccia. Sono quelle poltrone che in nostri parlamentari hanno orgogliosamente rifiutato.