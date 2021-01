Ascom Saluzzo e Zona: nonostante i saldi, calo medio intorno al 50% rispetto all'anno scorso

Venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 18, presso la sala riunioni della sede ASCOM SALUZZO E ZONA, si è svolto un incontro con le amministrazioni comunali dei 38 Comuni facenti parte del territorio di competenza dell’Ascom Saluzzo e Zona.

Sono risultati rappresentati 26 Comuni, presenti Sindaci, Vicesindaci ed Assessori al Commercio.

Per l’Ascom, oltre al Presidente Danilo Rinaudo, erano presenti alcuni membri della Giunta e l’assistente alla Direzione.

Dopo i saluti di benvenuto, il Presidente ha descritto, dal punto di vista dell’Associazione, la situazione attuale del commercio, con una particolare attenzione al settore della ricettività e della ristorazione, distrutti economicamente e nella loro struttura organizzativa dalle continue aperture e chiusure a singhiozzo che hanno reso quasi impossibile la normale gestione dell’attività. Anche i negozi di vicinato, pur potendo rimanere aperti, stanno subendo gravi perdite dovute alla mancanza sempre più accentuata di liquidità ed ai divieti di spostamento previsti dalle disposizioni del Governo. Nonostante i saldi in corso, nella zona di competenza ASCOM SALUZZO E ZONA, si registra un calo medio intorno al 50% rispetto allo scorso anno (gennaio e febbraio 2020).

Il secondo punto all’ordine del giorno ha riguardato il Bando Uncem che in tutta la provincia di Cuneo riguarda 86 Comuni, di cui ben 24 nella zona geografica di competenza ASCOM SALUZZO E ZONA. Il presidente ha evidenziato la grande opportunità di poter ricevere fondi necessari al sostegno delle attività commerciali in luoghi in cui la sofferenza economica e gestionale è ancora più forte che nelle città, anche per evitare quello che pare essere il rischio maggiore, la desertificazione commerciale. Il bando prevede uno stanziamento triennale (2020-2022) che, per i 24 Comuni, corrisponde ad oltre € 1.300.000,00. Un’opportunità da non perdere! Il Presidente ha dichiarato che l’ASCOM è a completa disposizione delle amministrazioni per la gestione operativa della parte burocratica del bando stesso, vista la ormai cronica mancanza di personale sufficiente (come confermato e denunciato da molti Sindaci) all’interno dei vari Comuni.

A tal proposito il Presidente ha voluto sottolineare (come già detto in molte altre occasioni) che il ruolo che vuole dare all’ASCOM SALUZZO E ZONA nel corso del proprio mandato è di collaborazione e coordinamento tra la politica amministrativa ed il mondo del commercio, perché tale deve essere il ruolo di un’associazione sindacale rappresentativa di una specifica categoria imprenditoriale. Ciò deve valere per tutte le attività che già esistono e che nasceranno sul territorio.

Si è poi passati all’analisi del bando sui DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: il Presidente ha portato a conoscenza dei Sindaci presenti, che la posizione di CONFCOMMERCIO PROVINCIALE e quindi delle 10 Ascom territoriali è chiara e precisa: si auspica il raggiungimento di accordi fra Comuni in modo da presentare domande di ammissione al Bando tali da poter essere accettate ed approvate dalla Regione Piemonte, anche al fine di evitare una polverizzazione delle richieste che, secondo Confcommercio, sarebbe negativa e potrebbe compromettere il buon fine del progetto stesso. La Regione ha intanto stanziato € 500.000,00 da suddividere in 25 progetti in tutta la regione. Gli amministratori presenti hanno evidenziato che, nonostante non si tratti di cifre considerevoli, l’occasione è da sfruttare come inizio di un progetto a lungo termine che potrà portare benefici a tutti.

A conclusione della serata il Presidente ha informato gli Amministratori presenti sui prossimi progetti di ASCOM SALUZZO E ZONA (in particolare #chiediloadascom e “Amico di Ascom”) che hanno entrambi l’obiettivo di creare opportunità ed attenzione ai clienti offrendo, nello stesso tempo, possibilità concrete di incrementare contatti e vendite agli associati. Riguardo gli eventi il Presidente ha voluto ancora una volta sottolineare che si darà priorità al territorio intero, promuovendo occasioni di coinvolgimento anche dei vari gruppi di commercianti già presenti in alcune città (Saluzzo, Barge e Moretta ad esempio) ed auspicando la nascita degli stessi in altri Comuni. A queste iniziative Ascom Saluzzo e Zona darà tutto l’appoggio necessario, al fine di raggiungere l’obiettivo di mandato, cioè la collocazione di Ascom sul territorio, quale collegamento ed ottimizzazione del rapporto tra l’amministrazione politica locale ed il mondo del commercio.

Sono intervenuti alcuni dei Sindaci ed Assessori presenti che hanno sottolineato positivamente il nuovo corso di Ascom appena presentato, dichiarando massima apertura e collaborazione.

Già dalla prossima settimana inizieranno i primi incontri richiesti da alcuni Sindaci.

Il ringraziamento del Presidente e della Giunta di Ascom Saluzzo e Zona alla numerosa partecipazione all’incontro (che peraltro è stato rilevato essere una novità) ha posto fine alla serata.