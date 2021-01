Stalking a Levaldigi: lettere e feci di cane per mancato rinnovo del contratto, condannato ex istruttore di volo

Si è concluso con una sentenza di condanna a 10 mesi di reclusione, il procedimento a carico di un ex istruttore di volo, L.M. che si trovava a processo accusato di stalking ai danni dei suoi ex datori di lavoro, moglie e marito, che gestiscono una scuola di volo a Levaldigi.

Le parti civili per un anno, dal 2015 al 2016, sono state tempestate di lettere minatorie contenenti insulti, minacce e sgradevoli pensierini. Il rancore di L.M., ex pilota abilitato e militare delle truppe alpine, è da ricondurre al mancato rinnovo del contratto alla scadenza del suo primo lavoro: per lui il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione.

Fra le parti si era tentato di trovare un accordo transattivo, ma senza successo. "Non intendiamo accettare il risarcimento, di qualunque valore sia" queste le parole di una dei due titolari di una scuola di volo locale.

Nell’udienza tenutasi a dicembre, L.M. dopo essere stato ascoltato dal giudice, aveva ammesso le sue responsabilità: "Chiedo perdono a tutti per questa vicenda, la depressione non mi ha aiutato a evitare simili cadute di stile".

Nel mirino dell’imputato non erano presenti solo i due titolari, ma anche l’allora comandante del posto di polizia aeroportuale e numerosi enti ai quali venivano spedite lettere facendo credere che fossero mandate per conto della scuola di volo. Una di queste era giunta anche al Quirinale, da dove gli uffici della presidenza avevano dato l’allarme alla Digos di Cuneo e al sostituto procuratore Alberto Braghin, titolare delle indagini.

Nel dicembre 2016 al Capo della Polizia di Frontiera, era stata recapitata una lettera dal contenuto ‘puzzolente’. Stesso ‘pensierino di pessimo gusto’ anche ai titolari: un pacco contenente feci di cane con un bigliettino: “questi regali vi rappresentano degnamente, poiché a Natale non bisogna dimenticare a lei lascio quella di cane”.

I due coniugi avevano ipotizzato che il mittente potesse essere L.M. ll sospetto era nato a seguito dei contenuti e dei riferimenti all’interno delle lettere: solo chi aveva lavorato all’interno della scuola poteva essere a conoscenza di alcune dinamiche interne.

I risultati delle indagini hanno dato conferma ai sospetti di parte civile e tramite la perizia calligrafica e una perquisizione domiciliare a casa dell’imputato è stata trovata una carta corrispondente a quella delle lettere inviate.

Il Giudice ha condannato L.M. a 10 mesi di reclusione concesse le attenuanti e la sospensione condizionale della pena, al pagamento delle spese processuali, alla provvisionale di 10mila euro per il risarcimento danni da liquidarsi in separato giudizio.