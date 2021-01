Volley A2/F: La classifica del girone Ovest dopo i recuperi di oggi. La Lpm Bam Mondovì per il momento è in testa!

Oggi si sono giocate due gare valide come recuperi di regular season (girone Ovest). La Lpm Bam Mondovì all'ora di pranzo ha affrontato in trasferta l'Hermaea Olbia. Nel palazzetto di Golfo degli Aranci, le Pumine hanno sofferto la grinta e la determinazione di un Olbia rimaneggiata dalle assenze di Korhonen, Coulibaly e Ciani.

Pur senza brillare, la squadra di Delmati è riuscita a rimettere in carreggiata un match caratterizzato dai tanti errori in battuta delle monregalesi (21), per poi chiuderlo in rimonta al tie-break. Grazie a questo successo, il quindicesimo della stagione, la Lpm è balzata solitaria al primo posto della classifica, in attesa del recupero tra Eurospin Pinerolo e Acqua & Sapone Roma. Per la squadra sarda di coach Giandomenico, invece, il punto conquistato oggi ha permesso all'Olbia di agganciare al settimo posto il Barricalla Cus Torino.

Nel pomeriggio si sono affrontate anche Club Italia Crai e Sigel Marsala. Le Azzurrine hanno sorpreso le siciliane, sconfitte per 3-0 (27-25; 25-10; 25-21). Da segnalare il filotto di sette punti consecutivi ottenuto dal Club Italia nel terzo e ultimo set, quando sotto 18-21, le padrone di casa sono riuscite a ribaltare la situazione e chiudere il parziale sul 25-21. Per il Club Italia tre punti preziosi in vista della Pool Salvezza. Di seguito la classifica aggiornata e le gare ancora da recuperare:

La classifica aggiornata

Pos. squadra Gare giocate punti 1 Lpm Bam Mondovì 18 44 2 A&S Roma 17 43 3 Sigel Marsala 18 33 4 Eur. Pinerolo 15 30 5 G.W. Sassuolo 18 28 6 F. Busto Arsizio 17 25 7 B. Cus Torino 18 18 8 Hermaea Olbia 18 18 9 Club Italia Crai 18 16 10 Exacer Montale 17 6

Le gare da recuperare