Volley A2/F: “Non svegliate il Puma che dorme!” La Lpm Bam Mondovì prima barcolla e poi supera l’Hermaea Olbia al tie-break. Pumine capoliste!

La Lpm Bam Mondovì chiude la regular season con una soffertissima vittoria al tie-break in casa dell’Hermaea Olbia. Un successo che in alcune fasi del match è apparso insperato, vista soprattutto la prestazione non esaltante delle Pumine. Le ragazze di Delmati sono apparse spesso imprecise in ricezione e in difesa.

Da dimenticare soprattutto il servizio, caratterizzato da una serie impressionante di 21 errori. Nonostante la prestazione poco brillante, però, le Pumine, con le unghie e con i denti sono riuscite a strappare una vittoria preziosissima e che permette alla Lpm di essere, almeno per una domenica, in testa alla classifica del girone Ovest. Bisognerà comunque attendere il risultato del recupero del match tra Pinerolo e Roma per stabilire la classifica definitiva della regular season.

Nel frattempo chapeau per una Lpm da record e che nel mese di gennaio ha conquistato sette vittorie su sette. Nelle Pumine ottima prova di Veronica Taborelli (28 punti). Positiva anche la prova di Leah Hardeman (19). L’Hermaea Olbia, nonostante le pesanti assenze di Korhonen, Coulibaly e Ciani, ha disputato un ottimo match. Particolarmente positive le prestazioni di Jessica Joly (19) e Jenny Barrazza (14)

PRIMO SET: Bene l’approccio della banda statunitense Leah Hardeman, che con i suoi attacchi porta a casa i primi due punti della Lpm. Il Puma aumenta il vantaggio andando sul 6-3. Jenny Barazza fa sentire la sua esperienza e l’Olbia recupera due lunghezze. Tanti errori al servizio da entrambe le parti. Si torna in parità sul 10-10. Si continua a lottare punto a punto all’insegna del grande equilibrio. Hardeman ancora protagonista nell’azione che vale il diciassettesimo punto del Puma. Sul 15-17 arriva il primo time-out chiesto dal tecnico Giandomenico. Si rientra in campo e le Sarde prima ritrovano la parità e poi anche il vantaggio. Sul 18-17 questa volta è Delmati a chiamare il time-out. Le padrone di casa si difendono bene e si portano sul 21-19. Nuovo time-out chiesto dalla panchina monregalese. La Joly è implacabile sottorete e l’Hermaea, approfittando dell’imprecisione delle Pumine, vola sul 23-20. Il set si chiude poco dopo con l’ace di una travolgete Jessica Joly, che chiude il parziale sul 25-21. Puma impreciso!

SECONDO SET: Brutta ripartenza delle Pumine, che vanno subito sotto sul 2-0. Ancora tanti errori al servizio per la Lpm. L’Olbia ringrazia e mantiene tre punti di vantaggio sul 7-4. Il Puma recupera due lunghezze e sul punteggio di 9-8 il tecnico Giandomenico chiama il time-out. Mossa azzeccata, visto che dopo la breve sosta la Lpm si disunisce e permette all’Olbia di tornare a +3. Le Pumine reagiscono e ritrovano la parità sul 11-11. Il nastro aiuta Leah Hardeman alla conquista di un prezioso ace, per il primo vantaggio Lpm sul 12-13. Buon momento per le Pumine, avanti 13-16. La Lpm spreca tutto il vantaggio accumulato, consentendo all’Olbia di mettere la freccia e portarsi sul 19-18. Time-out chiesto da coach Delmati. Si torna in campo e le monregalesi piazzano il controsorpasso. Sul 19-20 è coach Giandomenico a fermare il gioco e chiamare il time-out. Il Puma alza la guardia e aumenta il vantaggio sul 20-23. Arrivano tre set-point per le Pumine. Le padrone di casa annullano le prime due occasioni monregalesi e coach Delmati cerca di correre ai ripari spendendo il secondo time-out. Si rientra in campo e Jessica Joly spedisce out la battuta per il definitivo 23-25. Segnale di ripresa del Puma!

TERZO SET: Olbia pimpante in avvio e vantaggio 3-1. Ace di jessica Joly e squadra sarda sul 5-2. Continua ad essere una giornata nera quella delle Pumine al servizio. L’Hermaea tenta la prima fuga portandosi sul 7-3 e coach Delmati è costretto a chiamare subito il time-out. Le Pumine continuano ad essere imprecise e le padrone di casa volano sul 13-8. Le monregalesi provano a reagire e recuperano tre lunghezze. Le Sarde sono concrete e determinati e tornano avanti a +5 sul punteggio di 17-12. Time-out chiesto da Delmati. Le Rossoblù non riescono a mettersi alle spalle il momento di difficoltà e l’Olbia si avvicina alla conquista del set sul 24-16. Alle padrone di casa è sufficiente la prima chance per chiudere un set praticamente dominato. Zonta piazza il punto del definitivo 25-16. Puma irriconoscibile!

QUARTO SET: Primi tre punti conquistati da Olbia. Padrone di casa avanti 5-2. Le Pumine provano a restare nel match e conquistano tre punti di fila. Lpm che dopo aver inseguito ritrova la parità sul 9-9. Si continua a lottare punto a punto. Veronica Taborelli piazza il punto che consente alle Pumine di portarsi sul 17-18. Nuovo controsorpasso sardo. Sul 20-21 coach Giandomenico si gioca il time-out. Si torna in parità e questa volta è coach Delmati a chiamare il time-out. Veronica Taborelli mette a segno il punto del 23-24. Con le unghie e con i denti la Lpm riesce a chiudere il set sul 23-25. Si va al tie-break!

TIE-BREAK: Primo punto conquistato da Olbia. Controsorpasso monregalese. Cartellino giallo sventolato alla panchina della Lpm. Ace di Francesca Scola e Puma avanti 3-4. Buon momento delle ragazze di Delmati, che volano sul 3-6. Time-out di coach Giandomenico. Le Sarde recuperano il distacco. Si torna in parità sul 6-6 e coach Delmati è costretto a chiamare il time-out. Si va al cambio campo con le Pumine avanti sul 6-8. Secondo time-out di coach Giandomenico sul punteggio di 7-10. Olbia torna a -2. Cinque match-point per le Pumine. Le padrone di casa annullano le prime quattro palle del match, ma alla fine ci pensa Veronica Taborelli a chiudere l’incontro per il definitivo 13-15. Vittoria tanto preziosa quanto sofferta!

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA - LPM BAM MONDOVI' 2-3 (25-21 23-25 25-16 23-25 13-15) - GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Stocco, Ghezzi 13, Barazza 14, Zonta 13, Joly 19, Angelini 10, Caforio (L), Minarelli. Non entrate: Nenni, Poli, Saggia. All. Giandomenico.

LPM BAM MONDOVI': Tanase 4, Molinaro 7, Scola 6, Hardeman 19, Mazzon 8, Taborelli 28, De Nardi (L), Bordignon 6, Mandrile, Serafini. Non entrate: Bonifacio, Midriano. All. Delmati. ARBITRI: Merli, Grossi. NOTE - Durata set: 25', 27', 23', 31', 21'; Tot: 127'.