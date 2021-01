Volley A2/F: Olbia-Lpm Bam Mondovì 2-3, il plauso di coach Delmati: "Dopo il Covid la squadra è stata protagonista di due mesi incredibili!"

Quindici vittorie conquistate su diciotto gare giocate. 44 punti all'attivo per una media di 2,44 punti a partita. Serie consecutiva di gare con almeno un punto in cascina che sale a quota 20. Momentaneo primo posto in classifica, in attesa del recupero del match tra Pinerolo e Roma. Sono questi alcuni dei numeri della Lpm Bam Mondovì, che con la sofferta vittoria ottenuta al tie-break in casa dell'Hermaea Olbia ha chiuso una regular season a dir poco straordinaria.

Un cammino da record, anche perchè mai la Lpm aveva fatto così bene nella prima fase del campionato. Nella stagione 2018/2019, infatti, il Puma aveva chiuso la regular season al primo posto con 35 punti ottenuti in 16 partite (media punti 2,17). Questa volta le monregalesi hanno fatto addirittura meglio. Poco importa se nelle ultime settimane le Pumine abbiano perso un pò di brillantezza, più che comprensibile visti i tanti impegni giocati in un gennaio da autentico tour de force, con sette partite disputate in appena 24 giorni, peraltro tutte vinte.

Tornando al match di oggi, la Lpm non ha di certo giocato una delle sue migliori partite, ma è riuscita comunque a rimettersi in carreggiata, giusto in tempo per ottenere l'ennesima vittoria. Abbiamo raggiunto telefonicamente il tecnico della Lpm Davide Delmati, appena sbarcato con la squadra monregalese allo scalo aeroportuale di Milano Linate:

"E' stata una partita difficile" - ha spiegato il Tecnico milanese del Puma - "Sicuramente non eravamo in una condizione ottimale. La nota positiva di oggi, oltre al risultato che rappresenta un ulteriore successo fuori casa, è da individuare nell'atteggiamento che le ragazze hanno messo in campo dal punto di vista nervoso e caratteriale negli ultimi due set, capovolgendo una partita che si era fatta difficile. Olbia stava giocando bene;

Loro forzavano le situazioni al servizio e ci mettevano in difficoltà in ricezione, mentre noi al servizio per lunghi tratti della partita non siamo riusciti ad essere efficaci. Le ragazze hanno capito che questa non era una partita perfetta, ma che si poteva comunque portare a casa allungando gli scambi, lottando e diminuendo gli errori e questo ci ha permesso di ottenere un'altra grande vittoria. Approfitto per fare un plauso alla squadra, perchè penso che nel periodo post Covid abbia fatto due mesi incredibili".