Nell'inverno senza sci le montagne del Cuneese si reinventano: a Vernante si può fare sleddog (VIDEO)

Ci sono Paesi dove i cani da slitta sono un vero e proprio patrimonio nazionale. Basti pensare all'Alaska o alla Lapponia. In Italia già da diversi anni alcune regioni ne hanno capito anche le potenzialità dal punto di vista turistico, grazie allo sleddog.

La provincia di Cuneo si è aperta solo di recente a questa attività e, in un inverno con tanta neve e senza la possibilità di sciare, a causa degli impianti chiusi, lo sleddog si è rivelato un'opportunità importante.

Da qualche mese si può fare anche a Vernante, dove il signor Attilio ha nove cani da slitta con cui porta le persone a fare escursioni di circa mezz'ora lungo un sentiero ad anello in mezzo ai boschi. Una bellissima opportunità e una piccola grande avventura, immersi nella natura e nel silenzio più assoluto.

Una bella esperienza anche per i bambini, che possono guidare la slitta da soli a partire dagli 8 anni di età. Prima di iniziare, il signor Attilio, che gestisce anche l'agriturismo Antiche Macine a Chiusa di Pesio, fa una piccola lezione sui cani da slitta, diretti discendenti del lupo, spiegando le caratteristiche di questi splendidi animali che arrivano dai posti più freddi della terra.

Pochissime le prenotazioni che vengono accettate, in particolare per tutelare i cani, per i quali il rispetto è massimo. Quest'anno è stato un tentativo, coordinato dalla rete di imprese Limone On di Limone Piemonte. Le escursioni sono quasi esaurite ma, vista la risposta e la richiesta, per la prossima stagione invernale l'intenzione è quella di aumentare il numero di cani e di slitte e poter dare un servizio più esteso.