Per settimane ha servito il caffè solo all'esterno del locale, spostando il bar sotto i portici di via Roma a Cuneo

Da domani il Piemonte torna in zona gialla. I cambiamenti più significativi riguardano la mobilità anche fuori dal comune di residenza e la riapertura di bar e ristoranti, che potranno tornare a fare servizio ai tavoli, sempre nel rispetto del distanziamento e degli ingressi contingentati.

Nelle settimane di zona rossa e arancione era consentito, invece, solo l'asporto. Si entrava nei bar, si prendeva il caffè e lo si consumava all'esterno.

E' ciò che hanno fatto praticamente tutti a Cuneo, tranne Paolo Tallone, titolare del Coni Veja, bar di via Roma. Paolo ha chiuso i locali e ha spostato l'attività all'esterno, sotto i portici, nonostante le temperature glaciali.

Con i suoi collaboratori, dalle prime ore del giorno, è sempre stato all'aperto, servendo caffè lunghi, ristretti, marocchini, macchiati, americani, decaffeinati e tanto altro. Tutto in bicchieri di carta.

Una scelta premiata anche dai clienti, per i quali il bancone all'aperto è diventato un vero e proprio punto di riferimento.

Non è stato facile. Al di là del freddo intensissimo di alcune giornate, per Paolo è stato complicato anche far rispettare la regola di non consumare nei pressi del bar. "Ci sono stati molti controlli, soprattutto a novembre. Qualche mio collega è stato sanzionato e ha dovuto chiudere per cinque giorni. Io ho davvero faticato, c'erano persone che non ne volevano sapere di allontanarsi. Per evitare assembramenti nei pressi del bancone ho addirittura tolto i cestini dell'immondizia. Ma la maggior parte delle persone è stata corretta".

Da domani 1° febbraio tornerà a servire il caffè dentro i locali.

"Alcuni clienti si sono talmente abituati alla mia presenza sotto i portici e a prendere il caffè all'aperto, che mi stanno chiedendo di continuare. Devo ammettere che è piaciuto molto anche a me. Nonostante le difficoltà, è stata una bella esperienza e le persone hanno apprezzato la mia decisione. Non è detto che non decida di continuare a farlo, magari quando farà meno freddo".