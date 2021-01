Volley femminile A1: Cuneo schianta la Delta Despar Trentino, al Pala UBI Banca finisce 3-0

Ottima prestazione e tre punti conquistati per la Bosca S.Bernardo Cuneo, vittoriosa, nella settima di ritorno, contro la Delta Despar Trentino. Sfida mai in discussione quella del Pala UBI Banca con le ragazze di casa concentrate e sempre in partita.

Pistola parte con Signorile al palleggio, Bici opposto, Zakchaiou e Candi al centro, la debuttante Matos e Giovannini schiacciatrici, Zannoni libero. Bertini replica con Cumino in regia, Melli opposto, Fondriest e Furlan centrali, Marcone e D'Odorico schiacciatrici, Moro libero.

Ottimo avvio di Cuneo: ace di di Zakchaiou per il 5-1. Signorile arma Bici, 8-3. Diagonale di Giovannini, padrone di casa a +6 (11-5). Trento fatica ad entrare in partita, ancora Giovannini accresce il divario (17-10). Ace di Candi, Cuneo vola via (20-11). Set a senso unico, che termina 25-13.

Bici grande protagonista in apertura di secondo parziale, 6-4. Furlan risponde a muro, 8-8. La partita cresce d'intensità, le ospiti acquisiscono fiducia e si portano avanti (14-16) ma Candi e Giovannini ribaltano subito la situazione: 17-16. Candi ispirata da Signorile, 19-17. Zakchaiou sempre più efficace a muro, 21-18. 25-20 è il punteggio finale, Bosca S.Bernardo Cuneo avanti 2-0.

La squadra di Pistola sfrutta l'inerzia e continua a dettare legge, con Candi (poi nominata MVP) e Giovannini straripanti: 9-2. Zakchaiou non è da meno, 13-5. Bici sigla il punto del 19-11 dopo un tentativo, sopito sul nascere, di rimonta ospite. Finisce 25-13 con punto finale di capitan Signorile, la Bosca S.Bernardo Cuneo la chiude 3-0.