Doppio titolo Regionale (Assoluto e Promesse) nei 60hs per l’Atletica Roata Chiusani con Andy Gatto, ai Campionati Piemontesi Indoor di Bra del 30/31 gennaio 2021.

Gatto chiude al primo posto assoluto con il tempo di 8"54.

Nei 60hs femminili, secondo gradino del podio Juniores per Giorgia Ghibaudo, con il tempo di 9”81.

Nei 60m piani esordio con i colori roatesi per Luca Ribero, classificato in 8”04, piazzata nella classifica femminile Anita Armando in 8”65.