Con la neve il lago di Pianfei diventa un luogo fiabesco

Il lago di Pianfei diventa protagonista di uno scenario fiabesco.

La superficie dell'acqua, ghiacciata e coperta dal manto della dama bianca, è stata immortalata in uno scatto da Gerry Castelli.

Una "cartolina invernale" che contribuisce a valorizzare la natura e il territorio che è stato "riscoperto" nel corso della pandemia.

Creato nel 1963 come bacino idrico il lago di Pianfei, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento per gli amanti della pesca e, recentemente, in una zona denominata "Belvedere" è stata installata una panchina gigante per permettere ai visitatori di godere a 360° della quiete e della tranquillità della natura.