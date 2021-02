Dronero e il suo primo giorno di "zona gialla": gioia, consapevolezza e timore nella cittadinanza

“ Speriamo duri veramente ”. Nel commentare, i cittadini concludono tutti così. Questa mattina, Dronero ha iniziato il suo primo giorno di zona gialla con il consueto mercato del lunedì. Poche le persone in giro. In loro molta gioia ma anche il timore di nuove future restrizioni, la consapevolezza importante di una responsabilità collettiva, il mantenere le distanze e, nell’impulso di abbracciarsi, l’aver imparato a farlo con gli occhi. Forte il desiderio di normalità, di quelle sue abitudini.

Dietro le bancarelle, invece, i venditori. La merce sistemata con precisione e scrupolosità. Accolgono le persone con gentilezza e, nel loro sguardo, anche il racconto di molta fatica. Non è resistenza, non è nemmeno mancata rassegnazione ad evidenti difficoltà: si tratta di diritti, del ricordo che essi hanno a che fare con il concetto di dignità.

È una giornata nuvolosa oggi in città. Nessuno sa esattamente quello che nel tempo accadrà e, per certi versi, vi è anche un senso di impotenza. Eppure, nell’incontro con le persone forse tutti, almeno una volta, nonostante la mascherina abbiamo avuto l’impressione di vedere comunque i sorrisi degli altri. Non è soltanto il desiderio che un giorno finalmente potremo togliercela, ma forse prima di tutto qualcosa che ha fare con quella nostra innata vitale predisposizione.