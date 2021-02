Fondazione CRC approva il Programma Operativo 2021: sono 22 i milioni di euro messi a disposizione del territorio

Il Consiglio Generale della Fondazione CRC ha approvato all’unanimità il Programma Operativo 2021, che delinea l’attività progettuale ed erogativa per l’anno in corso: sono previsti 22 milioni di euro di risorse erogative a disposizione per la provincia, in crescita rispetto alla quota indicata dal Piano Pluriennale. Il documento aggiorna il Programma Operativo approvato a fine ottobre 2020, alla luce delle nuove priorità e delle sfide individuate dal Piano Pluriennale 2021-24 approvato a metà dicembre.

Il Programma Operativo 2021 sarà scaricabile online da domani, martedì 2 febbraio, sul sito www.fondazionecrc.it.

La novità più rilevante introdotta nel Programma Operativo 2021 è l’articolazione delle iniziative promosse (bandi e progetti) secondo le 3 sfide individuate dal Piano quadriennale: + SOSTENIBILITÀ, + COMUNITÀ, + COMPETENZE. Per ognuna di esse il documento riporta le iniziative che verranno promosse nel 2021.

+ SOSTENIBILITÀ per uno sviluppo green, con una dotazione complessiva di 4,8 milioni di euro, prevede l'impegno nel Bando Nuove Energie in pubblicazione a maggio 2021, nel Progetto Circol-Azione in avvio a giugno 2021 e nel Bando Patrimonio Culturale e Turismo Sostenibile in pubblicazione a maggio 2021.

+ COMUNITÀ per il benessere delle persone, con una dotazione complessiva di 4,2

milioni di euro, invece, va a riguardare il Bando Giovani in Azione in pubblicazione a giugno 2021, il Progetto Famiglia e Welfare in avvio ad aprile 2021 e il Progetto Rigenerare Territori Marginali in avvio a ottobre 2021.

+ COMPETENZE per l’innovazione e il futuro, infine, che può vantare una dotazione complessiva di 4,9 milioni di euro, riguarderà il Bando Attrazione Risorse, il Progetto Insieme per lo Studio in pubblicazione ad aprile 2021 e il Progetto Salute Digitale in avvio ad aprile 2021.

A fianco delle nuove iniziative proseguono le attività dei progetti pluriennali che hanno preso avvio nelle scorse annualità e le nuove edizioni di bandi già sperimentati negli anni passati. Tra queste, il Bando Distruzione con un budget complessivo di 500 mila euro e scadenza della prima fase venerdì 26 marzo, e il Bando Nuova Didattica, con un budget complessivo di 685 mila euro e la scadenza fissata al 31 marzo.

Confermate inoltre le tre sessioni erogative per il 2021: la Sessione erogativa generale con scadenza il 26 febbraio 2021, quella per eventi e attività sportive primavera-estate, scaduta il 29 gennaio 2021 e quella per per eventi e attività sportive autunno-inverno con scadenza il 25 giugno.