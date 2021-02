Fossano primo consiglio comunale del 2021: prorogata la convenzione con l’unione del fossanese per il servizio di Protezione Civile

Si è svolto nel tardo pomeriggio di venerdì 29 gennaio il primo consiglio comunale di Fossano targato 2021. La seduta si è aperta con le comunicazioni del sindaco Dario Tallone il quale, dopo una breve critica al governo centrale, ha segnalato il positivo calo dei contagi da Corona virus nella città.



Primo punto all’ordine del giorno aveva ad oggetto la proroga della gestione del servizio di Protezione Civile, in forma associata con l’unione del fossanese. La proroga dell’accordo consente di fatto l’interscambio del personale volontario facente parte dei singoli gruppi di Protezione Civile in capo ai Comuni. Questa proroga è disposta fino al 2023. Recentemente inoltre è stata acquistata un’autopompa da fango per i volontari che avrebbe generato alcune difficoltà nell’uso. Nel corso della discussione il consigliere Vincenzo Paglialonga ha suggerito una verifica complessiva dei mezzi e il consigliere Giorgio Maria Bergesio ha voluto ringraziare tutti i volontari per l’enorme aiuto che danno alla popolazione. Punto approvato all’unanimità.



Il secondo punto all’ordine del giorno ha riguardato l’approvazione del piano programma budget economico - 2021/2023 - riferente all’Azienda Speciale Multiservizi. Con l’approvazione del punto, avvenuta con voto favorevole da parte di tutti i consiglieri, viene accettato il bilancio di previsione per l’anno 2021. Il budget prevede un rapporto di equilibrio tra costi e ricavi di quasi 3milioni e 500mila euro. In merito a questo punto il consigliere Enzo Brizio ha voluto portare all’attenzione le differenze di ricavo tra le farmacie 1 e 2 con la numero 3. La farmacia municipale n.3 infatti ha chiuso in rosso il 2020, complice di certo il cantiere presso la stessa.



Promosso da tutti invece la proposta dell’assessore Angelo Lamberti di rinnovare il mandato, per un ulteriore triennio - 2021-2024 -, all’attuale presidente del collegio revisori dei conti, Herri Fenoglio.



I due punti successivi, sempre a relazione dell’assessore Lamberti, hanno riguardato l’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’applicazione del canone unico patrimoniale e l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione mercatale. Il primo ha l’obiettivo di riordinare l’assetto normativo delle tre differenti imposizioni tributarie. Il secondo invece riguarda l’introduzione di strumenti più incisivi a tutela dell’Amministrazione in caso di mancato pagamento dei canoni. Punti 8 e 9 approvati all’unanimità.



Il decimo punto all’ordine del giorno, riguardante la prima variazione di bilancio, ha visto l’astensione dei consiglieri di minoranza. La variazione di 22mila euro prevede i rimborsi di: quota addizionale TARI-IRPEF, trasporto delle navetta per gli anziani al cimintero e pasti per i più bisognosi.



Approvata da tutti i cosiglieri la proposta dell’assessore David Paesante di sostituire un membro della Commission Locale per il Paesaggio. Uno dei 5 membri esterni al Comune ha rassegnato le dimissioni, verrà sostituito con l’Agronomo Architetto Regis.





Presentata a Palazzo l’interrogazione del consigliere Brizio, avente ad oggetto la viabilità del borgo Salice. La viabilità, specialmente nelle vie che si immettono in viale Regina Elena, risulterebbe spesso causa di incidenti e situazioni potenzialmente pericolose. Come comunicato dal sindaco, la stessa verrà modificata e verranno eliminati alcuni stalli al fine di evitare le problematiche legate alla visibilità. Il primo cittadino ha poi garantito che entro pochi giorni i problemi verranno risolti. L’interrogante ha espresso grande soddisfazione per la risposta ricevuta e ha fatto i complimenti all’Amministrazione per aver risolto, in poco tempo, un problema che perdurava da anni.



Seconda interrogazione, presentata dai gruppi consiliari Dario Tallone sindaco, Lega Salvini Premier e Forza Italia, è stata esposta dal primo firmatario Luca Avena. L’interrogazione riguardava la proposta di inserire all’ordine del giorno, del prossimo consiglio comunale, la necessità di interventi sulla viabilità nel quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo. Gli interventi posti all’ordine del giorno riguarderebbero l’incremento della velocità dei treni nella tratta ferroviaria Fossano-Torino, il raddoppio della tratta ferroviaria Fossano-Cuneo, l’incremento della tratta su rotaia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, il potenziamento e ripristino della tangenziale, il completamento dell’Asti-Cuneo e, su proposta del sindaco, il casello autostradale di Tagliata. Proposta approvata all’unanimità.