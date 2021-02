Imprenditoria, Gianna Gancia chiede la creazione di una "linea di credito rosa"

"Dall'ultimo rapporto di Unioncamere emerge un dato preoccupante che deve far riflettere: se prima della pandemia il numero delle donne imprenditrici cresceva in modo esponenziale, dallo scorso anno questa crescita si è bloccata e anzi stiamo arretrando. Le cause sono molteplici e sicuramente legate alla crisi economica, ma i dati confermano che le donne fanno più fatica ad accedere ai prestiti bancari rispetto agli uomini in quanto vengono richieste loro maggiori garanzie".