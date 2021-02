La stanza degli abbracci arriva all'Opera Pia Garelli di Garessio

La stanza degli abbracci prosegue il suo viaggio in Granda e arriva anche a Garessio.

La struttura gonfiabile sarà all'Opera Pia Garelli nelle giornate di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 febbraio, per consentire agli ospiti di riabbracciare in sicurezza i loro cari.

Le visite si svolgeranno ogni mezz'ora, previa prenotazione. I volontari provvederanno a sanificare la stanza tra un incontro e l'altro all'interno dei 30 minuti.

L'accesso sarà consentito fino a 4 persone della stessa famiglia contemporaneamente, dotate di camice, guanti, cuffia e calzari monouso messi a disposizione dalla struttura. La stanza gonfiabile sarà posizionata nel locale adiacente alla biblioteca e sarà disponibile per gli incontri dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 17.

Il tour degli abbracci, iniziato lo scorso dicembre a Carrù e inaugurato dal presidente della Regione Piemonte, è stato realizzato grazie all’associazione di volontariato Anteas Cuneo Odv, i Pensionati Cisl Cuneo, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e della Fondazione Specchio dei Tempi. A gennaio ha fatto tappa a Vicoforte regalando tre giorni di abbracci alla San Giuseppe.