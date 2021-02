Musei civici di Savigliano: da oggi riaperti per le ricerche, ma restano chiusi alle visite

Buone notizie per ricercatori e studenti universitari. Il Museo Civico Olmo e la Gipsoteca di Savigliano riaprirà su appuntamento, per le consultazioni e le ricerche da oggi, lunedì 1° febbraio, in seguito al passaggio del Piemonte da zona arancione a zona gialla.

Come da normativa, i musei potranno riaprire durante la settimana, dal lunedì al venerdì, a eccezione del weekend. A Savigliano, l’Amministrazione comunale sta valutando di riaprire le realtà culturali al pubblico proprio durante i giorni feriali.

“I musei come il nostro sono aperti e vivono delle visite del fine settimana, giorni in cui avevamo la maggior parte degli utenti - spiega l’assessore Petra Senesi - tanto più adesso che non ci sono visite scolastiche in settimana”.

Restano ancora chiusi al pubblico anche il Mùses e il Museo Ferroviario Piemontese.