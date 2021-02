Nasce un nuovo presidio di Libera Piemonte dedicato ad Amedeo Damiano

E’ nato un nuovo presidio di Libera Piemonte ed è stato dedicato ad Amedeo Damiano. Il battesimo è avvenuto sabato 30 gennaio nella mattinata, al termine del Coordinamento Regionale di Libera Piemonte, che si è tenuto quest’anno da remoto, con collegamenti da tutta l’area piemontese.

Si tratta di un presidio composto da giovani e coordinatori, tra cui Francesca Galliano, responsabile della Delegazione saluzzese, che ha deciso di costruire insieme un percorso di impegno, come ha sottolineato la coordinatrice Libera Piemonte Maria Jose Fava, "scegliendo di farsi memoria" dell'ex presidente dell’Ussl n. 63 di Saluzzo, morto il 2 luglio del 1987. Il suo decesso avvenne in seguito alle complicanze del grave ferimento subito nell’agguato del 24 marzo dello stesso anno.

Damiano è stato inserito da Libera nell’elenco delle circa 1.100 vittime innocenti delle mafie in Italia. L’ intitolazione del nuovo presidio segue il percorso intrapreso nel 2017 in occasione del trentennale della morte di Amedeo Damiano e continuato il 21 marzo 2019, giorno in cui a Saluzzo, l’associazione nazionale, fondata oltre 25 anni fa, da don Ciotti per contrastare le organizzazioni mafiose, ha organizzato la sua Giornata della Memoria, alla quale hanno partecipato oltre 8mila persone da tutta Italia.

Sabato in collegamento da Saluzzo c'erano i due figli Giovanni e Alessandro.

"Un momento importante, di grande onore per la nostra famiglia che riconosce il valore di nostro padre e il suo esempio morale di amministratore pubblico che voleva una Sanità efficace e al servizio del cittadino - sottolinea Giovanni-Damiano ricordando l’agguato dalle modalità e contorni mafiosi, che ha visto agire un’ organizzazione criminale torinese, tentativi di depistaggio e coperture che hanno caratterizzato le indagini, con il coinvolgimento anche di uomini delle Istituzioni e l’esistenza di mandanti locali, come attestato da numerosi collaboratori di Giustizia, rimasti impuniti".