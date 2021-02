Nicola Filippi è il nuovo membro per l'area monregalese del collegio sindacale di Fondazione CRC

Il Consiglio Generale di Fondazione CRC, nella seduta odierna, ha nominato all’unanimità Nicola Filippi come nuovo membro del Collegio sindacale di Fondazione CRC per l’Area Monregalese, per la restante parte del mandato in corso, che si concluderà con l’approvazione del bilancio di esercizio 2020, attesa per la fine di aprile.