Primo giorno di zona gialla a Cuneo, bar aperti ma la città è praticamente deserta

Primo giorno di zona gialla a Cuneo. Un giro all'ora di pranzo lungo l'asse principale, da via Roma al primo tratto di corso Nizza, ci consegna l'immagine di una città pressoché deserta, con pochissima gente in giro.

Nessuno è seduto all'aperto, l'umidità e il freddo non invogliano. Ma sono davvero poche le persone anche sedute al'interno dei locali.

Il primo giorno di zona gialla, con la riapertura al pubblico di bar e ristoranti, non dà alcun segnale di assembramenti. Molti ristoranti sono ancora chiusi.

Ricordiamo che in zona gialla i bar chiudono alle alle 18, non è consentito l'asporto dalle 22. Stessa cosa per i ristoranti, aperti solo a pranzo. L'asporto è consentito fino alle 22.