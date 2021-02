Racconigi, Villa Biancotti Levis, Cgil: “Ci sono gli estremi per riaprire, ma occorre un numero sufficiente di ospiti”

Gli estremi per riaprire Villa Biancotti Levis a Racconigi ci sarebbero. A confermarlo è Luca De Conti della FP CGIL: “Ci sono alcuni lavori da fare, dettati dalla commissione vigilanza, ma sono sostenibili. Il vero problema ora è trovare il numero di ospiti necessario per garantire e una continuità”.

Dalla chiusura della struttura sono infatti rimasti a casa, con cassa integrazione, 12 operatori delle due cooperative, "Il Solco" e "Armonia Work". L’auspicio era di poter far rientrare tutti gradualmente a partire da oggi, 1° febbraio

“Siamo in fase di costruzione, dobbiamo capire comunque in breve tempo se abbiamo i numeri che rendano il tutto sostenibile”. Non tutti gli anziani che erano da anni ospiti della struttura infatti possono rientrare. Alcuni sono ospedalizzati, altri sono ricoverati in altre rsa e altri non si sono ancora negativizzati dal Covid.

Nel frattempo, va avanti l’asta pubblica per la vendita della struttura per la nuova gestione al posto del Comune di Racconigi, attuale proprietario della casa di riposo.

“Ci stiamo lavorando da tre anni - conclude De Conti - c’è stato prima un bando di gara che è andato deserto, poi una gara d’appalto, speriamo adesso ci sia l’interessamento di qualche azienda o società che voglia subentrare. Il nostro obiettivo più grande resta poterla rendere una grande casa di riposo”.