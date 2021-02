All'ospedale di Verduno le prime 400 dosi del vaccino Moderna

Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, per la consegna del vaccino Moderna in Piemonte e Valle d’Aosta. Mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, sono partiti questa notte dall’Istituto Superiore di Sanità di Roma verso il Reggimento Logistico “Taurinense”, Caserma “Ceccarioni” in corso Susa 189 a Rivoli.



Una volta presi in carico, i vaccini Moderna hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie al personale Sda, per raggiungere le loro destinazioni finali presso ospedali e Asl di Verduno, Mondovì, Asti, Rivoli, Cambiano, Ivrea, Aosta, Tortona e l’Ospedale "San Giovanni Bosco" di Torino.

Come reso noto nella serata di ieri dalla Regione, la consegna riguarda le prime 4.800 dosi di Moderna, arrivate proprio ieri all’aeroporto militare di Pratica di Mare.

Le altre due consegne sono in programma per la settimana dell’8 e per quella del 22 febbraio, con un taglio già annunciato di circa il 20% rispetto a quanto preventivato nel primo caso e probabilmente anche nel secondo.

All'ospedale unico di Alba e Bra la prima consegna delle prime 400 dosi del vaccino Moderna è giunto pochi minuti prima delle 13.

La fornitura si aggiunge a quelle sinora arrivate dalla Pfizer BioNTech: l'ultima consegna del farmaco prodotto in Belgio dalla multinazionale Usa era arrivato alla farmacia interna dell'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" martedì scorso, portando a 8.008 il totale delle dosi sinora destinate al territorio di Langhe e Roero.