Basket Serie B: S. Bernardo Alba, che colpo a Rimini!

La S. Bernardo Alba sbanca il palasport Flaminio di Rimini facendo cadere una delle big del campionato. I romagnoli, con due assenze pesanti, perdono anche Mladenov, ma nel terzo periodo sembrano poter portare a casa i due punti. Non ci stanno i langaroli che dopo aver condotto a lungo, si riprendono la sfida nel finale: è grande festa biancorossa.

La partita

Match condizionato in partenza da alcune assenze, con Bernardo privo di Rinaldi e Simoncelli, mentre Jacomuzzi di Farina. Che avvio per i langaroli con Antonietti, Tarditi e Danna a confezionare un parziale di 0-16 che risponde alla tripla avversaria di apertura (3-16). Le collaborazioni difensive viaggianti funzionano al meglio e Alba continua a guidare dopo il canestro di Hadzic (5-18). I romagnoli sfruttano al meglio un antisportivo a favore e si rifanno sotto in chiusura di frazione sul 15-21. Danna e Reggiani cavalcano l’entusiasmo albese (18-29), ma i padroni di casa con qualche rimbalzo in attacco non perdono contatto. Cianci scrive il +9 in tap-in sul 23-32, ma ancora una volta i minuti conclusivi della frazione sono appannaggio della Riviera banca. Si accende Crow e in un attimo è -2 per i suoi (32-34). Danna consolida il sottile margine alla pausa, dopo comunque un’ottima metà gara per la S. Bernardo Alba: 32-36.

Rimini alza il volume in difesa nella ripresa e dopo due palle recuperate si distende in contropiede impattando sul 40-40. Alba perde qualche certezza e fatica ad arrivare nei pressi del ferro, dall’altra parte Rossi spara dall’arco dando il là ad un nuovo break locale (45-42). Infatti a ruota Crow di classe e Mladenov dai 6,75 m aprono il gap: 57-48. In questa fase di difficoltà per i langaroli, è preziosa la giocata di energia di Antonietti che vale il -7 al trentesimo (57-50).

In apertura di ultima frazione la S. Bernardo cerca subito di ricucire, ma Ambrosin in contropiede ribadisce il +7 (64-57). Bernardi, però, perde anche Mladenov per infortunio al gomito e Crow commette il quarto fallo. Alba non si dà per vinta, Tarditi e Hadzic scrivono il -2 (64-62). Reggiani sorpassa dalla lunga, poi i biancorossi in campo aperto trovano la tripla di Hadzic per il 64-68! Siamo alle battute conclusive e Rimini torna subito a -2. Da un flipper a rimbalzo Reggiani capitalizza (+4), lo segue Hadzic con la giocata pesantissima del 66-72 a un minuto dal termine. I padroni di casa non lasciano scappare il match e trovano il -3. Negli ultimi possessi Alba è brava a gestire il piccolo tesoretto e Antonietti dalla lunetta scrive il 70-73. Rimane qualche istante per Rimini con Rivali che tenta la tripla dell’over time, ma è solo ferro. Suona la sirena e Alba sbanca il Flaminio 70-73!Colpo pazzesco dei biancorossi che giocano una prova di grande sostanza sui due lati del campo e trovano due punti d’oro, ma soprattutto anche un carico di entusiasmo. Romagnoli invece sorpresi in casa, pur con i legittimi alibi delle tante assenze con Rinaldi e Simoncelli ai box, a sommarsi all’infortunio in corsa di Mladenov.La festa è però tutta meritata per la S. Bernardo Alba che può rientrare in Piemonte con le ali ai piedi.

RivieraBanca Basket Rimini – S.Bernardo Alba 70-73 (15-21, 17-15, 25-14, 13-23)

RivieraBanca Basket Rimini: Francesco Bedetti 15 (4/6, 1/2), Nicholas Crow 12 (1/8, 2/8), Filippo Rossi 11 (4/5, 1/2), Eugenio Rivali 9 (2/5, 1/4), Giorgio Broglia 7 (1/3, 1/2), Matteo Ambrosin 6 (3/9, 0/0), Niccolò Moffa 6 (1/1, 1/4), Borislav georgiev Mladenov 4 (0/5, 1/4), Tommaso Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Alexander Simoncelli 0 (0/0, 0/0), Tito Riva 0 (0/0, 0/0), Ettore Semprini cesari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Eugenio Rivali, Borislav georgiev Mladenov 7) – Assist: 15 (Eugenio Rivali 11)

S.Bernardo Alba: Emanuele Tarditi 14 (2/5, 2/7), Luca Antonietti 13 (4/7, 1/2), Reggiani Francesco 12 (3/5, 1/4), Damir Hadzic 11 (4/7, 1/3), Andrea Danna 6 (3/5, 0/2), Mattia Coltro 6 (2/5, 0/3), Cianci Luigi 6 (2/5, 0/0), Castellino Nicolò 5 (0/3, 1/1), Cravero Francesco 0 (0/0, 0/0), Farina Simone 0 (0/0, 0/0), Eirale Marcello 0 (0/0, 0/0), Danilo Tagliano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 45 15 + 30 (Emanuele Tarditi 11) – Assist: 8 (Andrea Danna 4)