Alessandro Dell’Acqua firma collezione per Elena Mirò, il marchio Miroglio prepara il ritorno alla Milan Fashion Week

Per la stagione autunno-inverno 2021 Elena Mirò annuncia il lancio di una "capsule collection" firmata dal designer Alessandro Dell’Acqua, un passaggio importante che rinforza a pieno titolo il posizionamento del brand del Gruppo Miroglio nel mondo del prêt-à-porter.



“Per me è importante partire da un concetto di bellezza self confident con l’intenzione di comunicare un’identità ben precisa, caratterizzata da una forte personalità. Femminilità e seduzione sono gli elementi alla base della mia personale interpretazione. Sono contento di essere parte del nuovo progetto Elena Mirò e di inaugurarlo con una capsule che porta il mio nome”, commenta Alessandro Dell’Acqua.



Fondatore e direttore creativo di N°21, Dell’Acqua è uno degli stilisti italiani più influenti e conosciuti all’estero. Nella sua carriera vanta la direzione creativa di prestigiose maison, oltre a collaborazioni di rilievo con brand e artisti internazionali.



Il sodalizio con lui segna l’inizio di un nuovo percorso per Elena Mirò che, a partire dalla stagione Fall/Winter 2021 vedrà un’evoluzione che riguarderà prima di tutto lo stile. Da sempre impegnato nel valorizzare la femminilità attraverso il suo stile "decontracté", unito all’attenzione per la vestibilità perfetta, il brand del gruppo Miroglio guarda al futuro rivolgendosi a una cliente sempre più alla ricerca di una proposta capace di unire contenuto estetico e comfort.



L’idea di fondere la storia di Elena Mirò con la creatività diDell’Acqua nasce dalla volontà di offrire un prodotto capace di valorizzare la femminilità delle donne contemporanee, di rispondere alle loro esigenze e di accompagnarle nei diversi momenti della giornata. La capsule collection, che si chiamerà Alessandro Dell’Acqua X Elena Mirò, verrà presentata a febbraio 2021 in occasione di "Milano Moda Donna", che vedrà così il ritorno di Elena Mirò nel calendario ufficiale della Milan Fashion Week.



“Siamo entusiasti della collaborazione con Alessandro Dell’Acqua, che con il suo talento e la sua visione ha portato nuova energia e creatività al brand – dichiara Fabio Assecondi, brand director di Elena Mirò -. Ci piace l’idea di coniugare il savoir-faire distintivo di Elena Mirò con quello di altri talenti per far nascere qualcosa di unico e straordinario, e questa prima esperienza di collaborazione va assolutamente in questa direzione”.