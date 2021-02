Consigli per il miglior bookmaker per scommettere sugli sport: come trovarlo

Come scegliere il miglior bookmaker per scommettere sugli sport? Se sei incuriosito, la nostra recensione ti potrà aiutare a trovare il migliore.

Sei alla ricerca di un bookmaker su cui scommettere gli eventi sportivi ?

? Non riesci a comprendere i vantaggi di uno piuttosto che quelli di un altro?

di uno piuttosto che quelli di un altro? Quali sono le differenze fra un bookmaker con una licenza italiana e un altro con una licenza straniera?

un con una licenza italiana e un altro con una licenza straniera? Dove si possono trovare tutti gli eventi sportivi ?

? Quanto sono importanti le quote? E i bonus?

Se sei interessato a questi argomenti non ti resta che leggere questo articolo e scoprire tutto quello che c'è dietro il mondo delle scommesse. Ti daremo dei consigli molto utili per poter trovare il miglior bookmaker che fa al caso tuo.

Bookmaker AAMS oppure straniero?

Questa è la prima domanda che dovresti farti. Vorresti scommettere su un bookmaker AAMS oppure su uno bookmaker stranieri non AAMS: https://www.tooplay.org/siti-scommesse-stranieri/? Quali sono le differenze principali? Ovviamente la differenza è la licenza. Tutti i siti di scommesse che hanno una licenza AAMS accolgono legalmente scommettitori italiani, gli altri li possono accogliere ma lo stato italiano ritiene questo tipo di scommesse come illegali.

Potresti riscontrare però sia dei vantaggi nello scommettere sui Bookmaker AAMS che in quelli con altre licenze. Le licenze estere più famose sono quella del Curacao e quella di Malta che sono utilizzate a livello internazionale. Ne esistono tuttavia moltissime altre, soprattutto in Europa, che però non sono molto diffuse a livello internazionale.

Per analizzare la licenza di un bookmaker autonomamente non dovrai sforzarti molto. Nella pagina principale di ogni sito di scommesse infatti nella sezione in fondo, nella maggior parte dei casi, sono presenti tutte le informazioni in merito all'azienda che gestisce il sito e alla sua licenza. Se queste informazioni sono nascoste e il sito probabilmente non ha alcuna licenza è preferibile evitare di scommettere.

Confronto tra siti con licenza AAMS e altre licenze

Ci sono alcune differenze fondamentali fra queste due tipologie di bookmaker. Quelli che hanno licenze straniere spesso e volentieri presentano un palinsesto di eventi più ampio rispetto a quelli con licenza AAMS. Infatti è possibile scommettere davvero su qualsiasi evento esistente.

Altra caratteristica fondamentale dei bookmaker stranieri è quella relativa alle quote degli eventi che spesso e volentieri sono più alte rispetto a quelle dei siti che hanno una licenza AAMS. Questo non è di certo un dettaglio da sottovalutare, considera che una quota anche di poco più alta, in una multipla, può far alzare di molto la tua vincita.

Inoltre i bookmaker stranieri nella maggior parte dei casi presentano dei bonus molto più vantaggiosi rispetto a qualsiasi altro sito.

I siti AAMS invece dal loro canto sono legali in Italia e soprattutto possono essere considerati molto sicuri e affidabili. Non correrai mai il rischio che una transazione non vada a buon fine oppure di subire una frode. Le quote spesso sono competitive e offrono sempre un servizio di assistenza clienti in lingua italiana, cosa che non è sempre presente sui siti stranieri.

La differenza principale però deriva dalla tassazione. Infatti sui siti che non hanno licenza AAMS sarai costretto a dichiarare la tua vincita e a pagare le tasse. Questa infatti si andrà ad addizionare al tuo IRPEF. Questo accade perché questi siti non effettuano nessuna dichiarazione del loro fatturato in Italia e quindi non pagano le tasse. Quando scommetti prendi in considerazione questo fattore.

Cosa deve essere presente in un ottimo bookmaker?

1. Eventi sportivi non rinomati

Tutti i bookmakers presentano gli eventi sportivi più famosi dal calcio alla pallavolo ma anche altri sport meno diffusi in Italia come l'Hockey sul ghiaccio, MMA, e molti altri. I migliori bookmakers non solo offrono la possibilità di scommettere su questi eventi ma nel loro palinsesto sono presenti anche quelli meno conosciuti e anche le serie inferiori di quelli famosi. Ad esempio se si pensa al calcio, su ogni bookmakers troverai la Serie A e la Serie B però non in tutti è presente ogni partita della Serie D ad esempio. Così come per la serie A vale anche per molti altri campionati.

Dovresti trovare un sito di scommesse completo sotto questo punto di vista.

2. Sezione Virtuale

Il gioco virtuale nei siti di scommesse si sta diffondendo sempre di più. Questo permette di scommettere su eventi generati artificialmente da un sistema informatico, quindi che non esistono nella realtà. Gli eventi in questione potrebbero essere diversi:

Calcio;

Equitazione;

Moto;

Automobilismo

La durata di questi eventi è di pochi secondi, quindi potrai sapere immediatamente se hai vinto o meno.

3. Servizio d'assistenza

Un sito di scommesse con un pessimo servizio d'assistenza clienti è assolutamente da evitare. Infatti, se questo non dispone di questo servizio, quando riscontrerai un problema non saprai a chi rivolgerti. Proprio per queste ragioni dovrebbe essere sempre presente un servizio d'assistenza sia in live chat che per email. Se mette a disposizione anche un numero telefonico è sicuramente ancora meglio.

Conclusioni

Addentrati nel mondo delle scommesse e divertiti sul bookmaker che fa al caso tuo. Ora hai a disposizione il materiale per valutare autonomamente se un sito possa fare per te o meno!