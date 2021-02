Presso il Centro Casa di Carità Arti e Mestieri di Savigliano il corso di formazione professionale gratuito per Addetto di Falegnameria

Si tratta di un percorso formativo annuale per la Qualifica professionale, rivolto a giovani e adulti disoccupati in possesso di Licenza Media. Il corso ha durata di 600 ore, composte da ore di teoria, molte ore di pratica in laboratorio e 180 ore di stage. La Casa di Carità Arti e Mestieri si trova a Savigliano in Corso Romita, 1.

Al termine, il partecipante sarà in grado di operare all'interno di un laboratorio artigianale di falegnameria, realizzando elementi per l'arredo urbano e domestico e occupandosi della manutenzione di oggettistica in legno. Partendo dall'analisi della commessa, prevedendo tempi e costi, realizzerà semilavorati dei quali provvederà al successivo assemblaggio.

Durante il corso, le lezioni pratiche in laboratorio di falegnameria sono condotte da docenti altamente qualificati e la metodologia didattica prevede anche esercitazioni su commesse reali, in collaborazione con lo show room del marchio Jail Design. "L’obiettivo di Casa di Carità – spiega il Direttore del Centro di Formazione, Pier Mario Giua – è quello di avvicinare il mondo della formazione ed il mercato, dando ai corsi un taglio estremamente pratico e legato alle esigenze produttive locali. Così è nato a Savigliano il brand Jail Design, un simulatore d’impresa: una linea di prodotti d’arredamento per interni ed esterni realizzati durante i corsi di formazione professionale nelle carceri di Saluzzo e Fossano".

Al termine del percorso di formazione e dello stage presso aziende del territorio, il processo di inserimento lavorativo sarà supportato dagli operatori di Casa di Carità che si occupano dei Servizi al lavoro, un ufficio interno che costituisce un importante strumento di raccordo con il mondo del lavoro.

Il corso è completamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Piemonte tramite il Fondo Sociale Europeo: le iscrizioni sono ancora aperte.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.casadicarita.org nella sezione dedicata ai corsi della sede di Savigliano, telefonare al numero 0172 637148 e fissare un appuntamento, oppure scrivere a centro.savigliano@casadicarita.org.