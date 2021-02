Savigliano, al Fergusio il concerto "Musica per il Giorno del Ricordo"

Il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio partecipa con l'evento musicale "Musica per il Giorno del Ricordo" alle iniziative promosse dal Comune di Savigliano (#Saviglianoricorda2021) per la solennità civile del 10 febbraio che si celebra ogni anno in Italia a commemorazione della tragedia delle foibe e dell'esodo Giuliano-Dalmata degli italiani.

Venerdì 5 febbraio alle ore 19,30 sia sulla pagina facebook del Fergusio sia sul canale youtube indicato sul sito www.fergusio.it si potrà seguire online l'evento ideato per l'occasione e realizzato dai docenti del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio. La violinista Chiara Cesano sarà interprete di "Lontano" (2021), per violino solo, della compositrice saviglianese Rita Portera.

L'evento sarà comunque riascoltabile su entrambe le piattaforme. Si ringraziano le Famiglie Gissi e Zuccon di Savigliano per la documentazione.

Come di consueto, l'iniziativa si svolge in collaborazione con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo.