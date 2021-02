"Direzione Futuro": innovativa co-progettazione in rete all'Istituto Giolitti-Bellisario di Mondovì

Si sono svolti nei giorni scorsi due seminari a favore degli studenti delle classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo Ricevimento dell’Istituto Giolitti-Bellisario durante i quali sono stati trattati i seguenti argomenti: “L'Apprendistato di I livello per il conseguimento del Diploma” e “Le principali tipologie di contratti di lavoro, con approfondimento sulle misure di politica attiva del lavoro a livello regionale e nazionale”.

I due seminari sono stati curati e realizzati da ANPAL Servizi che supporta l’Istituto per la qualificazione delle attività relative ai “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO, ex Alternanza scuola-lavoro), nell’ambito del Progetto “Direzione Futuro” che la visione lungimirante della Dirigente Donatella Garello ha voluto inserire tra i progetti del PTOF – Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto.