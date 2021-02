Fratelli d'Italia Cuneo: "L’Ospedale di Cuneo sia nell’area del Carle"

Il gruppo consiliare Fratelli d'Italia ha votato con convinzione a favore dell'ubicazione dell'ospedale unico di Cuneo presso l'area del Carle. Questa scelta è maturata dopo aver audito in qualità di commissario, in diverse sedute, i vari tecnici addetti ai lavori e gli stessi medici primari.

Tuttavia, con la stessa convinzione abbiamo sollevato alcuni problemi fondamentali da risolvere per far sì che l’area deputata per queso importantissimo ruolo sia effettivamente la migliore.

In primo luogo, il Sindaco e la sua maggioranza avrebbero dovuto coinvolgere più seriamente e coerentemente i comitati di quartiere, allargando e condividendo con l’intera cittadinanza questa importantissima decisione, che avrà degli effetti significativi e a lungo termine per la nostra città. Ciò premesso, restano però alcuni punti fondamentali che devono essere risolti: - l’implementazione della viabilità in direzione del Carle, con un aumento significativo dei collegamenti, che devono diventare più frequenti e accessibili a tutti - la destinazione del Santa Croce, una volta dismesso: al momento, non è ancora stato deciso quale sarà il futuro dell’attuale ospedale cittadino, dopo la sua chiusura a favore del nuovo ospedale unico.

Crediamo sia di massima importanza affrontare questo nodo immediatamente, in modo che non venga abbandonato a se stesso, diventando un covo della criminalità locale, un luogo di ritrovo di gruppi che possono creare disagio alla cittadinanza o ancora un dormitorio non autorizzato. - la definizione chiara dei tempi di realizzazione: non possiamo rischiare che, come accaduto ad esempio per l’ospedale di Verduno recentemente inaugurato, i tempi si allunghino indiscriminatamente sino a diventare di fatto infiniti - il mantenimento e il miglioramento degli standard di qualità del nostro servizio sanitario, garantito anche dalla qualifica del polo di Cuneo quale hub sanitario regionale, che rappresenta una indiscussa eccellenza sul panorama piemontese e nazionale e che non può e non deve permettersi alcun tipo di taglio.

Fratelli d’Italia sarà sempre in prima linea per lavorare anche in questo caso a costante tutela degli interessi dei nostri cittadini.

Massimo Garnero Alberto Coggiola Consiglieri al Comune di Cuneo - Fratelli d’Italia