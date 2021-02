Cuneo, l'anno del covid non ha fermato "Radio Pelicano"

Il Liceo di Cuneo porta avanti da molti anni un importante progetto di scambio e di intrattenimento: una radio studentesca, tra le poche del suo genere. Essa svolge un ruolo fondamentale all’interno della vita scolastica degli studenti: tutti partecipano, chi da ascoltatore, chi da componente attivo. La Radio vuole informare e avvicinare tutti gli studenti, è un veicolo di emozioni positive, di partecipazione e di confronto. La radio è sinonimo di libertà: ognuno può portare le sue idee e il suo punto di vista.

Tutto nasce nel 2012 quando alcuni ragazzi intraprendenti fondano “Radio 2P”, la web-radio del Liceo Pellico-Peano che trasmette in diretta via Spreaker. Negli anni successivi la radio perde ascoltatori e speaker e il progetto viene man mano abbandonato. Nel 2016 l’attività riparte e viene fondata “Radio Pellicano” (con un logo tutto nuovo), che va in onda prima su YouTube e in seguito su Spreaker. È il 2020 e incombe il Covid-19 che stravolge tutte le attività, ma non quella di Radio Pellicano: essa infatti non si ferma e, registrando le puntate “a distanza”, continua a offrire i propri contenuti agli ascoltatori su Spreaker e Instagram via IGTV. Al termine dell’anno scolastico 2019-2020, una ventata di novità porta a un cambio al timone del progetto e al passaggio a YouTube per la pubblicazione delle puntate registrate. Dopo questa lunga introduzione sorge spontaneo chiedersi: Meriterà ascoltare Radio Pellicano?

Forse siamo un po’ di parte, ma rispondiamo di sì: seguendo la Radio non ci si può annoiare! Non proponiamo soltanto temi riguardanti la vita liceale, ma ci sono sempre nuovi contenuti, nuove storie, nuove curiosità. In particolare, le interviste svolgono un ruolo centrale all’interno di Radio Pellicano: le esperienze e le opinioni di altre persone possono sempre offrire un punto di vista differente e far sorgere nuovi spunti di riflessione.

Tra i nostri ospiti di spicco: Federico Borgna (il sindaco di Cuneo), Jacopo Giraudo (un ex studente del Liceo ora impegnato in un tirocinio presso il Parlamento Europeo a Bruxelles), Massimo Parisi (speaker cuneese di adozione, oggi impegnato ai microfoni di RTL 102.5) e Conrad Torsello (un ragazzo italo-americano che ha seguito da vicino le più scottanti vicende americane) e molti altri sono in programma. Non dimentichiamoci della collaborazione con l’ufficio Europe Direct di Cuneo, grazie al quale, con il format Esperienze d’Europa, possiamo far conoscere l’UE ai più giovani tramite chi ha avuto esperienze dirette nelle Istituzioni europee. Nuove e interessanti partnership sono comunque in cantiere.

Radio Pellicano è sempre alla ricerca di nuovi ascoltatori, curiosità, idee e collaborazioni! Seguiteci numerosi!

Ci trovate sul nostro sito web www.liceocuneo.it/radio-pellicano, Instagram @radio_pellicano, Canale Youtube Radio Pellicano, Spotify Lo Show di Radio Pellicano e iTunes Lo Show di Radio Pellicano.

Per scriverci: radiopellicano@liceocuneo.it.