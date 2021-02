Servizio Civile Universale, SportAbili Alba offre quattro posti per giovani tra i 18 e i 28 anni

"Play, smile and live together". Gioca, sorridi e vivi insieme. Questo il titolo del progetto col quale l’associazione SportAbili Alba è stata ammessa tra i progetti di Servizio Civile Universale rivolti a giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni che desiderino vivere un'esperienza di volontariato e sviluppare competenze e conoscenze in diversi ambiti.



Quattro i posti che il sodalizio mette a disposizione presso la propria sede di località Toetto a Roddi, a favore di giovani che vogliano "mettersi in gioco e vivere un'esperienza unica nel suo genere sul territorio di Langhe e Roero", dove lo sport diventa "una possibilità per le persone con disabilità per divertirsi, sorridere e imparare a condividere momenti di vita insieme agli altri, in un contesto inclusivo".



Lo sport, quindi, come strumento per promuovere il benessere per tutti e a tutte le età. Nell’attesa di poter quanto prima tornare a praticare in presenza le diverse discipline che da anni caratterizzano il vasto ventaglio di attività che SportAbili propone a tanti ragazzi del territorio, varie sono le attività cui saranno chiamati i volontari che aderiranno al progetto. Tra queste quelle di equitazione presso il maneggio "Equì" di Roddi, l'affiancamento degli atleti soci sia in eventi sportivi che in momenti extrasportivi e un supporto nell'organizzazione e gestione alle numerose iniziative dell'associazione.



Il progetto che SportAbili Alba ha presentato in collaborazione col Settore Servizio Civile della Provincia rientra nell'ambito di "Garanzia Giovani". Per candidarsi occorre essere in possesso della patente di guida B e non essere impegnati in percorsi di studio, formativi o di occupazione in attività lavorative.



"Entrare a far parte dell'allargata famiglia di SportAbili Alba – spiegano i responsabili dell’associazione – è sempre possibile, ma farlo vivendo un anno di servizio civile è un'occasione preziosa che ha tempo limitato". Le candidature infatti si chiudono alle ore 14 del prossimo 15 febbraio.



Per tutte le informazioni sul progetto e sulla modalità di candidatura occorre contattare la segreteria di SportAbili Alba al numero 366/9943748 o via mail scrivendo a info@sportabilialba.org.



Maggiori dettagli del progetto sono anche reperibili cercando "Play, Smile and Live together" a questo link .